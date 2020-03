Kommunalwahl | Infektionsrisiko in Wahllokalen gering

Am morgigen Sonntag finden in Bayern die Kommunalwahlen statt und in einigen Gemeinden äußern Wahlhelfer die Sorge, sich in einem Wahllokal oder beim Auszählen der Stimmzettel mit dem Coronavirus zu infizieren. „Diese Sorge möchten wir den Ehrenamtlichen gerne nehmen“, betont der Augsburger Landrat Martin Sailer. „Unser Gesundheitsamt stuft das Ansteckungsrisiko in einem Wahllokal als verhältnismäßig gering ein, wenn sich sowohl Wahlhelfer als auch Wählerinnen und Wähler an bestimmte Regeln – die inzwischen hinreichend bekannt sind – halten.“ Anzeige

Wahlkabinen stünden ohnehin weit auseinander und die Wahlhelferteams seien angehalten, sehr regelmäßig zu lüften und die Tische zu reinigen. Wer möchte, darf Handschuhe tragen, das Gesundheitsamt hält dies aber nicht für unbedingt notwendig. Denn: ein Stimmzettel sei keine Oberfläche, auf der sich Viren gut ansiedeln, weshalb auch die Auszählungsteams unbesorgt arbeiten könnten. Wählerinnen und Wählern wird empfohlen, einen eigenen Stift zum Ausfüllen des Stimmzettels, mitzubringen. Es gäbe überdies nur einen unmittelbaren Kontaktmoment zwischen Wahlhelfern und Wählerinnen und Wählern, nämlich die Übergabe des Wahlscheins und Entgegennahme des Stimmzettels – eine vernachlässigbare Zeit, so das Gesundheitsamt.

„Wir leben in einer Zeit, in der das Wahlrecht und die Demokratie wichtiger sind denn je. Insbesondere angesichts der Tatsache, dass unsere Gesellschaft in den vergangenen Monaten und Jahren beunruhigend weit auseinandergerückt ist. Bei der morgigen Wahl haben wir alle die Chance, politische Vertreter in unsere Kommunalparlamente zu wählen, die unsere Region auch in Krisenzeiten zusammenhalten und für Sicherheit und Stabilität sorgen“ appelliert Landrat Martin Sailer an alle Bürgerinnen und Bürger, die morgen die Gelegenheit haben, ihre Stimme abzugeben.