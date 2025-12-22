Newsletter
Montag, Dezember 22, 2025
10.6 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Kommunen kritisieren Bund für Verschiebung des Bunkerkonzepts

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Städte und Gemeinden kritisieren die Verzögerung des geplanten Schutzraumkonzepts des Bundes und fordern mehr Klarheit von der Bundesregierung zu geplanten Bunkeranlagen.

Kommunen Kritisieren Bund Für Verschiebung Des Bunkerkonzepts
Bundeskanzleramt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Das berichtet die “Bild” (Montagsausgabe) unter Berufung auf den Deutschen Städte- und Gemeindebund (DStGB). Demnach sorge “die Verschiebung des Schutzraumkonzeptes unnötig für Unsicherheit”, wie ein Sprecher des DStGB der “Bild” sagte. Weiter hieß es, “bislang können die zusätzlichen Belastungen für die kommunale Ebene noch nicht beziffert werden.”

Unklar sei unter anderem, welche öffentlichen Schutzräume in welchen Zeiträumen ertüchtigt werden müssten und wie Bund und Länder die Finanzierung sicherstellen wollten. Die Verzögerung des Konzepts behindere zudem die Umsetzung, die mehrere Jahre in Anspruch nehmen werde. Bund und Länder sollten sich “in dieser zentralen Frage des Bevölkerungsschutzes nun schnell einigen und die Kommunen als umsetzende Ebene frühzeitig und eng einbinden”, forderte der Städte- und Gemeindebund in der “Bild”.

Die Bundesregierung hatte bereits vor rund einem Jahr angekündigt, ein Schutzraumkonzept vorzulegen. Die Veröffentlichung war für Ende des Jahres geplant, wurde aber nun auf das kommende Jahr verschoben.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Newsletter

Schwerer Verkehrsunfall auf der B2 bei Pleinfeld: Drei Menschen tot, darunter ein Kind

0
Am heutigen Sonntagnachmittag (21.12.2025) ereignete sich auf der B2...
Politik & Wirtschaft

Viele Arbeitnehmer haben 2026 netto deutlich weniger in der Tasche

0
Die Arbeitnehmer in Deutschland bekommen im neuen Jahr zum...
Vermischtes

Drei Tote bei schwerem Unfall in Bayern

0
Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 2 bei...
Polizeipräsidium Niederbayern

Ehemann in Wallersdorf wegen mutmaßlichem Mord an Ehefrau festgenommen – Kinder in Obhut des Jugendamtes

0
Am Sonntag, den 21. Dezember 2025, kurz nach Mitternacht...
Polizei & Co

Versuchter Einbruch in Aichach: Unbekannter schlägt Hausbewohner und flüchtet

0
Die Polizei bittet nach einem nächtlichen Vorfall in der Auenstraße um Hinweise aus der Bevölkerung.

Neueste Artikel