Kommunen pochen auf Maskenpflicht an Schulen

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) hat davor gewarnt, die Maskenpflicht an Schulen aufzuheben. Schüler seien eine besonders gefährdete Gruppe, sagte DStGB-Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagsausgaben). Deswegen sei es weiterhin wichtig, dass Schüler regelmäßig getestet werden und „insbesondere in Gebieten, wo die Inzidenzzahlen vergleichsweise hoch sind, auch an der Maskenpflicht festgehalten wird“.

Corona-Hinweis an einer Schule, über dts Nachrichtenagentur

Die Erwachsenen könnten die Kinder am besten schützen, „indem sie diese Maßnahmen mittragen und sich selbst impfen lassen“, fügte Landsberg hinzu.