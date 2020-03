Kommunen sagen Versorgung von Menschen in Quarantäne zu

Nach der weitgehenden Stilllegung des öffentlichen Lebens in Deutschland hat der Deutsche Städte- und Gemeindebund die Versorgung von Menschen in Quarantäne zugesagt. „Die Kommunen werden vor Ort ihren Teil dazu beitragen, dass gerade diejenigen, die in häuslicher Quarantäne sind, auch versorgt werden, wenn dies anders nicht möglich ist“, sagte Städtebund-Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagsausgaben). Die Krise sei eine große Chance für mehr Sachlichkeit und Solidarität in Deutschland.

Rathaus von Offenbach, über dts Nachrichtenagentur

Die von Bundesregierung und Ländern vereinbarten Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor dem Coronavirus seien „richtig“, so der Städtebund-Hauptgeschäftsführer weiter. „Jetzt ist die Gesellschaft gefordert zusammenzuhalten, nicht nur Bund, Länder und Kommunen, sondern auch die Menschen vor Ort“, sagte Landsberg.