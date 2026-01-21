Newsletter
type here...
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Kommunen unterstützen CDU-Vorstoß zu automatischen Genehmigungen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Kommunen haben sich hinter den Vorschlag der CDU zu automatischen Genehmigungen von einfachen Verwaltungsleistungen gestellt.

André Berghegger (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Wir unterstützen die Idee, das Verwaltungshandeln in Deutschland zu beschleunigen und Genehmigungen von einfachen Verwaltungsleistungen innerhalb einer Frist von drei Monaten zu garantieren, sofern die erforderlichen Unterlagen vollständig vorliegen”, sagte André Berghegger, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DstGB), der “Neuen Osnabrücker Zeitung” (NOZ). “Es muss in Deutschland gelingen, mehr Tempo aufzunehmen und den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Unternehmen mehr Service zu bieten.” Als Beispiele für automatische Genehmigungen nannte Berghegger die Gastronomie oder einfache Anbau- oder Umbauvorhaben.

Die CDU-Forderung ist Teil der am Montag auf der Vorstandsklausur verabschiedeten “Mainzer Erklärung”, mit der Wirtschaftsaufschwung und Bürokratieabbau beschleunigt werden sollen. Demnach soll eine behördliche Genehmigung drei Monate nach Einreichen der Unterlagen automatisch als erteilt gelten, falls die Behörde nicht anders entscheidet.

Dem Städte- und Gemeindebund gehen die Vorschläge indes nicht weit genug, die Verwaltungen müssten insgesamt stärker entlastet werden. “Hierzu können Bund und Länder einen entscheidenden Beitrag leisten, den wir auch klar erwarten. Es muss zukünftig zwingend auf das sogenannte `Goldplating` verzichtet werden”, so Berghegger in der “NOZ”. “Richtlinien, Verordnungen und Gesetze sollten von Bund und Ländern umgesetzt werden, ohne eigene Ergänzungen oder Anforderungen festzuschreiben. Dies erleichtert den Kommunen den Vollzug und ermöglicht den Einsatz von digitalen Lösungen.”

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Vermisste 12-Jährige aus Kempten wohlbehalten gefunden und an Eltern übergeben

0
Die heute als vermisst gemeldete 12-jährige aus Kempten (Allgäu)...
Polizei & Co

Raubüberfall an Straßenbahnhaltestelle in Augsburg: 25-Jähriger leicht verletzt

0
In der Nacht von Samstag, dem 17. Januar 2026,...
Polizei & Co

Messerangriff in Augsburg: Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen 26-Jährigen erlassen

0
Augsburg - Am Donnerstag, den 15. Januar 2026, kam...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 19.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizei & Co

Gefängnis-Skandal Gablingen – Anklage gegen frühere JVA-Leitung

0
 Prügelnde Wärter und Gefangene, die nackt und grundlos in...

Neueste Artikel