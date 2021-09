„Kongress am Park“ Augsburg | Es geht wieder los – und zwar zu fast hundert Prozent

Aufatmen bei Götz Beck, dem Geschäftsführer der Augsburger Kongress am Park Betriebs GmbH: Nach einer langen Phase massiver Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie machen es jetzt neue Regeln im Umgang mit dem Virus wieder möglich, Veranstaltungen wirtschaftlich rentabel zu organisieren. Weil Veranstaltungshäuser mit einer Kapazität bis einschließlich 5.000 Personen ihre Kapazitäten aktuell wieder zu 100 Prozent auslasten dürfen, kann ab sofort auch das Augsburger Tagungszentrum „Kongress am Park“ seine Türen „fast uneingeschränkt“ wieder für Besucher öffnen, so Beck.

Was sind die neuen Regeln? Soweit sich die Organisatoren dafür entscheiden, ihre Veranstaltung bei voller Auslastung des Tagungszentrums und dadurch mit geringerem Abstand durchzuführen, müssen am Sitzplatz Masken angelegt werden. Soweit Veranstalter den Teilnehmern aber einen Mindestabstand von anderthalb Metern garantieren können, sind Treffen in den Innenräumen auch maskenfrei zulässig. Am Eingang zum „Kongress am Park“ werden Gäste des Kongresszentrums zuvor nach der sogenannten 3G-Regel kontrolliert. Das bedeutet: Bei einem Inzidenzwert von mehr als 35 wird dann nur noch Geimpften, Genesenen oder negativ Getesteten Zutritt ins Innere gewährt.

In den neuen Regeln sieht Geschäftsführer Götz Beck eine willkommene Erleichterung für den Betrieb des Kongresszentrums „Kongress am Park“: Denn dort sind in den Herbst- und Winterwochen des Jahres 2021 seit Langem etliche Veranstaltungen geplant. Aufgrund der neuen Regeln kann „Kongress am Park“ jetzt aber seine Vorteile in Bezug auf Raumangebot und technische Infrastruktur voll ausspielen. Götz Beck: „Unser Kongresszentrum bietet Veranstaltern ausreichend Platz und durch die Klimaanlage virenfreie Atemluft.“ Zudem, so Beck, können Tagungen und Kongresse aufgrund des Angebots an virtuellen Räumen jederzeit als Hybridveranstaltungen durchgeführt werden. Unabhängig von den neuen Corona-Regeln werden natürlich – so der Geschäftsführer der Kongress am Park Betriebs GmbH – nach wie vor alle üblichen Hygieneregeln beachtet.