„Konnten die Konzentration nicht bis zum Schlusspfiff halten“ | Die Stimmen zur FCA-Niederlage gegen Leverkusen

Zum Auftakt in das Bundesligajahr 2024 bereitet der FC Augsburg Tabellenführer Bayer Leverkusen große Probleme. Durch ein Gegentor in der Nachspielzeit musste sich der FCA aber doch 0:1 geschlagen geben. Das hatten die Beteiligten nach dem Spiel zur Partie zu sagen.

Kevin Mbabu: „Wir haben viel investiert, stehen am Ende aber mit leeren Händen da. Es war von Anfang an klar, dass wir Leverkusen viel den Ball überlassen müssen. Sie hatten allerdings nicht so viele Chancen, daher müssen wir ihnen für ihre Effizienz gratulieren. Dass es nicht zum Punktgewinn gereicht hat, ist sehr schade. Leider konnten wir die letzte Konzentration nicht bis zum Schlusspfiff halten.“

Ermedin Demirović: „Am Ende ist es hart, so zu verlieren, daher sind wir auch enttäuscht. Wir waren uns schon vor dem Spiel über die Qualitäten der Leverkusener bewusst, sind viel gelaufen und haben mit harter Arbeit und viel Disziplin von Anfang an dagegengehalten. Wir hätten sicher einen Punkt verdient gehabt, aber letztendlich hat es leider nicht gereicht. Wir haben aber gezeigt, dass wir gegen jedes Team richtig gut spielen können – und wir wollen den Fans in den kommenden Heimspielen etwas für ihre Unterstützung zurückgeben.“

Finn Dahmen: „Wir haben ein gutes Spiel gezeigt und hätten uns den Punkt verdient. Gegen Leverkusen geht es in der Bundesliga fast jeder Mannschaft so, dass du viel hinterherläufst und viel Schweinearbeit leisten musst, da sie eine enorme Ballsicherheit haben. 93 Minuten haben wir das gut gemacht, umso bitterer ist natürlich der Treffer in der 94. Minute. Wir brauchen jetzt vermutlich ein bis zwei Tage, um das Spiel zu verarbeiten, letzten Endes können wir als Mannschaft aber einige positive Dinge mitnehmen.“

Phillip Tietz: „Direkt nach dem Abpfiff ist die Niederlage natürlich schwer zu verkraften und sehr bitter. Alles, was wir defensiv an Laufbereitschaft und gegen den Ball gezeigt haben, bringt am Ende nichts, denn wir haben keinen Punkt mitgenommen. Insgesamt darf man aber nicht vergessen, dass Leverkusen eine richtig gute Saison spielt und hier mit viel Selbstvertrauen aufgetreten ist. In der zweiten Hälfte hat bei uns das letzte Glück gefehlt, zum Beispiel bei meinem Abseitstor. Kompliment auch an unsere Fans, die uns heute wieder richtig nach vorne gepeitscht haben.“

Granit Xhaka (Leverkusen): „Augsburg hat uns bis an die Grenzen gebracht. Aber man hat gesehen, dass wir das Spiel unbedingt gewinnen wollten. Wir sind sehr glücklich, denn solche Siege geben uns extrem viel.“

Jonas Hofmann (Leverkusen): „Der Glaube an den Sieg war sehr groß. Die Moral, das Engagement, die Mentalität dieser Mannschaft – das alles ist bewundernswert. Ich habe immer noch Herzklopfen. Das sind Glücksgefühle, die erlebt man nur selten.“ Zudem bedankte sich der deutsche Nationalspieler für den starken Support im ersten Pflichtspiel in 2024: „Ganz liebe Grüße gehen an alle Fans, die mit uns gereist sind und uns unterstützt haben. Ich glaube, wir konnten vielen Fans sowohl auf der Tribüne als auch auf der Couch eine Gänsehaut bereiten.“

Jess Thorup (Trainer FC Augsburg): „Das ist natürlich eine bittere Pille, wenn man das entscheidende Gegentor in der 94. Minute kassiert. Wir haben sehr gut gegen den Ball gearbeitet und die Räume dicht gemacht. Gleichzeitig hatten wir gehofft, etwas besser mit dem Ball zu sein, unsere Möglichkeiten waren meist nur über Umschaltaktionen – mit einem knappen Abseitstor. Für mich war es nun die erste Heimniederlage, darüber sind wir enttäuscht.“









Xabi Alonso (Trainer Bayer 04 Leverkusen): „Die letzte Minuten waren sehr emotional, das ganze Spiel war sehr schwierig und intensiv. Wir haben gegen einen guten Gegner gespielt, es war nicht einfach, präzise ins letzte Drittel zu spielen. Doch wir haben an uns geglaubt und es bis zum Ende versucht. Das Tor in der Nachspielzeit war die Belohnung für unsere Arbeit und ein gutes Spiel. Ich bin sehr zufrieden, denn es war nicht einfach, hier zu gewinnen.“

