Kontinuität im Tor des EV Füssen – Auch Benedikt Hötzinger verlängert

Nach Andreas Jorde hat nun auch das zweite Füssener Eigengewächs auf der Torhüterposition seinen Vertrag für die nächste Spielzeit verlängert. Als einer von neun Spielern ist Benedikt Hötzinger seit dem Neustart des Füssener Eishockeys in der Bezirksliga dabei und schaffte zuletzt auch den Sprung in die Oberliga ohne Probleme.

Mit seiner ruhigen Art war er letzte Saison in vielen Spielen der sichere Rückhalt des Füssener Teams und wird nun auch weiterhin sein Können im schwarz-gelben Trikot seines Heimatvereins zeigen. Nicht mehr für den EV Füssen wird dagegen in der nächsten Saison Stürmer Marc Hofmann auflaufen.

Der 23-jährige Hötzinger debütierte bereits beim alten Eislaufverein in der Oberliga, war damals aber hauptsächlich Leistungsträger im Füssener Nachwuchsbereich. Schüler-Bundesliga, Jugend-Bundesliga, DNL – die Ausbildung von Benedikt erfolgte entsprechend hochklassig. Beim Eissportverein wurde er dann auch öfters in der ersten Mannschaft eingesetzt, bestritt wichtige Spiele bei den Meisterschaften in der Bezirks- sowie Landesliga. Das behutsame Aufbauen des gebürtigen Füsseners zahlte sich spätestens in der Bayernliga aus. Hier zeigte er am Ende der Saison starke Leistungen, war ein wichtiger Faktor beim Aufstieg in die Oberliga und wurde zum Spieler des Monats März gewählt. Von den Füssener Fans wurde er sogar zum Spieler der Saison gekürt. Nach dem Gewinn der Bayernliga-Meisterschaft zeigte er schnell auch eine Liga höher, dass er ein sicherer Rückhalt ist. Er kam in 30 Partien zum Einsatz und schaffte auf Anhieb einen für einen Liganeuling starken Gegentorschnitt von 3.14 pro Spiel.

Trainer Andreas Becherer zur Vertragsverlängerung: „Benedikt hat sich auch in der Oberliga ausgezeichnet gemacht, man darf nicht vergessen, dass er noch sehr jung ist. Bei Torhütern heißt es ja dass sie wie Wein sind, je älter desto besser werden sie. Ich sehe ihn hier auf einem sehr guten Weg. Er arbeitet hart an seiner Technik und entwickelt sich immer weiter. Diese Entwicklung zu sehen ist schon sehr interessant. Dazu ist er ein Teamplayer und wird wieder ein starker Rückhalt für uns sein.“

Mit Benedikt Hötzinger verbleibt ein weiterer gebürtiger Füssener beim Eissportverein, der mit Sicherheit auch in Zukunft starke Leistungen zwischen den EVF-Pfosten zeigen wird. Alles Gute Benedikt, auf eine weiterer erfolgreiche Spielzeit am Kobelhang.

Der letztjährige Förderlizenzspieler Marc Hofmann wechselt nun fest in die Oberliga, hat sich aber für einen anderen Verein entschieden. Der 20-Jährige kam zuletzt in 31 Spielen für den Eissportverein auf 6 Tore und 8 Vorlagen. Der EVF bedankt sich bei Marc für seinen Einsatz und wünscht für die Zukunft alles Gute.

Letztjährige Trikots von Benedikt Hötzinger und Marc Hofmann sind unter www.evfuessen.de/eBay zu finden und können ab sofort ersteigert werden

(MiL)