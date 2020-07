Kontinuität und überraschender Ausblick bei der Europa-Union Augsburg

Bei der Mitgliederversammlung am 13.07.2020 wurde Thorsten Frank einstimmig als Vorsitzender der Europa-Union Augsburg wieder gewählt. Als Stellvertreterin wurde Isabell Fetzer ebenso einstimmig im Amt bestätigt wie auch Max Weinkamm als Schatzmeister. Als Beisitzer wurden Klaus Hopp, Maria Gebhard, Christine Kamm, Frederik Hintermayr und Peter Gebhard einstimmig wieder gewählt. Neu ins Amt als Beisitzer aber genauso einstimmig wurde Benjamin Adam aufgenommen. Frank dankte den Gewählten ebenso wie den auf eigenen Wunsch ausgeschiedenen bisherigen Beisitzerinnen Gertraud Fritscher und Sigrid Albrecht für ihr Jahrzehnte währendes Engagement für ein Europa der Bürgerinnen und Bürgern. Rainer Gehrig und Manfred Link wurden erneut als Kassenprüfer bestätigt. „Gerade in diesen herausfordernden Zeiten in Europa ist das hohe Maß an Kontinuität ein gutes Signal“ freut sich der seit 2014 gewählte Vorsitzende Thorsten Frank.

Die für April geplante Mitgliederversammlung musste Corona-bedingt in den Juli verlegt werden. Damit die Mitgliederversammlung nun durchgeführt werden konnte, wappnete sich die Europa-Union ganz besonders. Für den Fall dass eine Präsenzdurchführung nicht möglich sein könnte wurde ein vom Bundesverband bereit gestelltes Online-Tool genutzt. Das war dann deshalb nicht nötig, weil das Tool auch zur interaktiven Live-Übertragung dank vhs Augsburg in einen zweiten Raum genutzt werden konnte. Damit konnten die Abstandsregeln sichergestellt werden und ein zusätzlicher Mundschutz sowie weitere Hygienemaßnahmen ermöglichten einen reibungslosen Ablauf.

Im Rückblick des Vorsitzenden wurde klar, „warum die Europa-Union 2018 mit dem Bürgerpreis des Bayerischen Landtags ausgezeichnet wurde“ zitierte der Vorsitzende Ivan Marić aus Zagreb. Dieser Mitarbeiter des kroatischen Außenministeriums reiste nicht nur im Februar extra nach Augsburg, um die EU-Ratspräsidentschaft des Balkan-Staates an der schönen Adria vorzustellen, sondern war auch direkter Ansprechpartner bei der Spenden-Aktion „Gemeinsam für Zagreb“. Die Europa-Union Augsburg startete diese, weil die kroatische Hauptstadt neben Corona auch noch ein starkes Erdbeben verkraften musste. Frank dankte im Namen allen Spendenden. Für die immerhin 2.750 € an Spenden dankte sogar der kroatische Botschafter aus Berlin höchstpersönlich per Video-Botschaft.

Ob virtueller Europatag, Online-Diskussionsrunden oder die Beteiligung an der afa 2020 – die Europa-Union Augsburg war selbst unter erschwerten Bedingungen sehr aktiv. Und hat noch einiges vor, wie Thorsten Frank mit einer Veranstaltung Ende September zu Emanuel Macron sowie Anfang Oktober mit der geplanten Beteiligung am „Langen Tag der Demokratie“ in Augsburg. 2021 kommt auf die Europa-Union Augsburg nach 1956 zum zweiten Mal eine ganz besondere Aufgabe zu. Delegierte und Experten aus ganz Deutschland werden nach Augsburg zum Bundeskongress der Europa-Union Deutschland anreisen. „Da dies besonders viel ehrenamtlichen Einsatz von allen Beteiligten fordert“, dankte der Vorsitzende sichtlich gerührt für die ganz besondere Einsatzbereitschaft seitens des Vorstandes und der Mitglieder. Den Dank gaben die Anwesenden auch sogleich zurück „weil er maßgeblich mit dem persönlichen Einsatz des Vorsitzenden“ zusammenhänge, so Klaus Hopp, was sich zuletzt wieder daran zeige, dass Thorsten Frank den Bundeskongress nach Augsburg holte. „Aber nur dank Unterstützung auch durch die Stadt Augsburg und auch der IHK Schwaben“ wie Frank beschwichtigte. Es sei die Teamleistung, die solche Glanzpunkte ermögliche, freute sich Frank gemeinsam mit den Anwesenden über die erreichten Aktivitäten und die harmonisch verlaufene Versammlung.

Der Kreisverband Augsburg der Europa-Union engagiert sich für Europa und die Fortentwicklung der Europäischen Union im Bereich der Stadt und des Landkreises Augsburg seit 72 Jahren. Die Europa-Union Augsburg ist überparteilich. Ihr gehören parteiungebundene Mitglieder, aber auch Mitglieder aus dem demokratischen Parteienspektrum an. Die Europa-Union Augsburg ist ein gemeinnütziger eingetragener Verein und dient der Völkerverständigung.