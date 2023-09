Kontrollen des Zoll Augsburg ergeben Verdachtsmomente im Wach- und Sicherheitsgewerbe

Der Zoll Augsburg hat bei Schwerpunktkontrollen im Wach- und Sicherheitsgewerbe mehrere Verdachtsmomente mit Bezug auf Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung festgestellt.



Am vergangenen Wochenende hat die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls (FKS) im gesamten Bundesgebiet eine verstärkte Schwerpunktprüfung gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigungsverhältnisse im Wach- und Sicherheitsgewerbe durchgeführt. Dabei wurden sämtliche Aufgabenbereiche dieser Branche, wie Sicherheitstätigkeiten bei Veranstaltungen und Objektschutz, ins Visier genommen.

Beim Hauptzollamt Augsburg waren 74 Mitarbeiter der FKS im Einsatz, um die Beschäftigungsverhältnisse im Wach- und Sicherheitsgewerbe zu überprüfen. Im Rahmen dieser Aktion wurden unter anderem die Einhaltung sozialversicherungsrechtlicher Pflichten, der unrechtmäßige Bezug von Sozialleistungen und die illegale Beschäftigung von Ausländern überprüft. Auch die illegale und unerlaubte Arbeitnehmerüberlassung sowie die Einhaltung des Mindestlohns spielten eine wichtige Rolle. Insgesamt wurden 121 Personen zu ihren Arbeitsverhältnissen befragt. Bei drei Unternehmen wurde bereits mit einer Prüfung der Geschäftsunterlagen begonnen. Bei den Befragungen und Prüfungen ergaben sich in 79 Fällen Hinweise, die weitere Untersuchungen erforderlich machen. In 59 Fällen müssen die Geschäftsunterlagen hinsichtlich der Mindestlohnzahlung überprüft werden. Aufgrund fehlender Dokumente wurde in einem Fall während der Kontrolle ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Der Zuständigkeitsbereich des Hauptzollamts Augsburg umfasst den gesamten Regierungsbezirk Schwaben und Teile von Oberbayern, wie den Raum Ingolstadt.