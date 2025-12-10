Newsletter
Kontrollstelle auf A3: Polizei findet ein Kilo Kokain und nimmt flüchtigen Verdächtigen fest
Polizeipräsidium Niederbayern
1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am gestrigen Nachmittag (09.12.2025) gelang es den Schleierfahndern der Grenzpolizeiinspektion Passau, eine größere Menge Kokain bei einer Fahrzeugkontrolle sicherzustellen. Der Vorfall ereignete sich auf einem Parkplatz der Autobahn A3 nahe der Abfahrt Passau-Süd.

Fahrzeugkontrolle führt zur Entdeckung von Drogen

Die Fahnder kontrollierten einen Audi mit deutscher Zulassung, nachdem sie das Fahrzeug zuvor in Fahrtrichtung Österreich auf Höhe Hammerbach gesichtet hatten. Bei der Überprüfung um 14.15 Uhr entdeckten die Beamten zunächst einen Joint sowie ein unbekanntes Paket in Kleidung eingewickelt im Auto.

Flucht in Waldgebiet und Festnahme

Der 31-jährige Fahrer, ein Deutsch-Serbe, versuchte zu fliehen, nachdem er den Fund bemerkte, und rannte in ein angrenzendes Waldgebiet. Dank der Unterstützung der umliegenden Dienststellen und der Bundespolizei konnte er unweit des Kontrollortes gefasst werden. Das Paket entpuppte sich als ein knappes Kilo Kokain, zusätzlich wurde in seiner Jacke eine kleine Menge Marihuana gefunden. Der Mann verfügte zudem nicht über eine gültige Fahrerlaubnis für Deutschland.

Fortschreitende Ermittlungen und Haftbefehl

Die weiteren Ermittlungen werden von der Staatsanwaltschaft Passau und der Kriminalpolizeiinspektion Passau geführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Passau am 10.12.2025 einen Haftbefehl wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Der Beschuldigte befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

