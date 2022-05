Konzert im Schaezlerpalais | Carneval de Venice – Meisterwerke der Klassik für Violine und Cello

Bekannte, klassische „Ohrwürmer“ sind am Donnerstag, 12.Mai, um 18 Uhr bei einem Konzert im Rokoko–Festsaal des Schaezlerpalais zu hören.

Die Schwestern Angela Rossel (Violine) und Ruth Maria Rossel (Cello) spielen Domenico Scarlattis rasante Sonaten, Niccolo Paganinis virtuosen Carneval de Venice op. 10 sowie Rhythmisch–Folkloristisches von Bela Bartok. Die Stücke werden lebendig und schwungvoll vom Streicherduo Rossel interpretiert.

Karten an der Museumskasse und online verfügbar

Der Kartenvorverkauf läuft an der Museumskasse im Schaezlerpalais (Di–So, 10 bis 17 Uhr), an der TouristInformation am Rathausplatz und über das Online–Ticketportal Reservix (mit VVK) statt. Die Abendkasse wird ebenfalls geöffnet sein.