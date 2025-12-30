Newsletter
Dienstag, Dezember 30, 2025
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

KORREKTUR: Gewinnzahlen Eurojackpot vom Dienstag (30.12.2025)

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

In der Dienstags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die Gewinnzahlen gezogen.

Korrektur: Gewinnzahlen Eurojackpot Vom Dienstag (30.12.2025)Spielschein für Eurojackpot (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Sie lauten 10, 18, 20, 23, 27, die beiden “Eurozahlen” sind die 1 und die 6. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Die Gewinnwahrscheinlichkeit in der Gewinnklasse 1, also beim eigentlichen “Eurojackpot”, liegt bei 1:140 Millionen. Glücksspiel kann süchtig machen.

Die Zahlen waren zur letzten Ziehung in diesem Jahr deutlich später als sonst üblich bekannt gemacht wurden. In einer früheren Version dieser Meldung wurden versehentlich die Zahlen von letztem Freitag verbreitet.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

