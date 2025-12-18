Korruptionsverdacht in Kempten: Haftbefehl gegen leitenden Stadtmitarbeiter erlassen

Anfang Dezember 2025 deckte die Stadtverwaltung Kempten mögliche Unregelmäßigkeiten in der Sachbearbeitung von Bußgeldverfahren auf. Diese betrafen die Kommunale Verkehrsüberwachung und führten zu Ermittlungen der Kriminalpolizei Kempten gegen sechs städtische Mitarbeiter. Der Verdacht richtet sich auf Rechtsbeugung, Bestechlichkeit und Bestechung.

Ermittlungen gegen 35-jährigen Angestellten

Ein 35-jähriger leitender Angestellter der Bußgeldstelle steht im Mittelpunkt der Ermittlungen. Er soll in den Jahren 2024 bis 2025 in 36 Fällen digitale Bußgeldakten gelöscht haben, um Sanktionen gegen die Betroffenen zu verhindern. Der Verdacht der Rechtsbeugung gegen ihn erhärtete sich im Laufe der Untersuchungen.

Verdacht auf Bestechung innerhalb der Verkehrsüberwachung

Fünf weitere Mitarbeiter der kommunalen Verkehrsüberwachung stehen im Verdacht, Bestechung und Bestechlichkeit im Rahmen einer Absprache begangen zu haben. Diese soll verhindert haben, dass bei künftigen Parkverstößen Verwarnungsgelder erlassen wurden. Details zur Umsetzung sind noch Gegenstand der Ermittlungen.

Haftbefehl und Durchsuchungen

Ein Haftbefehl wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft gegen den 35-jährigen Angestellten erlassen und am 18. Dezember 2025 vollzogen. Der Ermittlungsrichter setzte den Haftbefehl mit Meldeauflage außer Vollzug. Während der Festnahme erfolgten Durchsuchungen bei der Stadtverwaltung und bei den Beschuldigten. Sichergestellte Daten und Geräte werden derzeit ausgewertet.

Die Kriminalpolizei Kempten führt die weiteren Ermittlungen unter Leitung der Staatsanwaltschaft. Es gilt die Unschuldsvermutung für alle Beschuldigten.