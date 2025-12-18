Newsletter
Donnerstag, Dezember 18, 2025
10.5 C
London
type here...
Subscribe
Vermischtes
1 Min.Lesezeit

Kosten für Umbau des Regierungsflughafens steigen deutlich

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der geplante Umbau des Regierungsterminals am Hauptstadtflughafen BER wird deutlich teurer als ursprünglich veranschlagt. Das berichtet die “Bild” (Donnerstagausgabe) unter Berufung auf Prognosen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA).

Kosten Für Umbau Des Regierungsflughafens Steigen DeutlichWC im Wartebereich des Regierungsflughafens (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Danach kalkuliert die Behörde statt der 2019 zunächst erwarteten mindestens 340 Millionen Euro inzwischen mit Kosten von rund 1,7 Milliarden Euro. Im schlimmsten Fall könnten es sogar 2,5 Milliarden Euro sein, heißt es in den BImA-Unterlagen.

Die deutliche Kostensteigerung wird vor allem mit der vollständigen Verlegung der Flugbereitschaft der Bundeswehr nach Schönefeld bis 2038 und einer vergrößerten Flotte begründet. Durch die Stationierungsentscheidung vom März 2022 sowie die Anschaffung größerer Luftfahrzeuge habe sich der Bedarf an Abstellpositionen und technischer Infrastruktur erheblich erhöht. Zusätzliche Flächen würden zudem wegen geänderter Bauvorschriften und technischer Normen erforderlich. Statt ursprünglich rund 304.000 Quadratmetern werde nun eine Fläche von etwa 570.000 Quadratmetern benötigt.

Der Präsident des Bundes der Steuerzahler, Reiner Holznagel, kritisiert die Entwicklung scharf. “Wieder gerät ein Prestigeprojekt des Bundes aus den Fugen”, sagte Holznagel der “Bild”. “Offensichtlich kann der Bund nicht mehr mit Millionen-Beträgen planen, es müssen gleich Milliarden sein.”

Die Kostenexplosion beim Regierungsflughafen sei kaum nachvollziehbar und stehe “im krassen Widerspruch zur Haushaltsmisere” des Bundes, sagte er. “Diese Planungen brauchen dringend ein Stoppschild, die Abwicklung des Regierungsflugbetriebes und die Beförderung von Polit-Prominenz muss rein funktional ausgerichtet sein, ohne teuren Schnickschnack.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 16.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 17.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Politik & Wirtschaft

Forsa: SPD fällt wieder auf Allzeittief

0
In der von Forsa gemessenen politischen Stimmung zeigt sich...
Politik & Wirtschaft

Erste Einzelabschiebung nach Afghanistan erfolgt

0
Am Mittwoch ist die erste Einzelabschiebung aus Deutschland nach...
Bayern

Presse Augsburg-Geschenktipp | DIAMONDS – Die besten Ehrlich Brothers-Illusionen aus 10 Jahren Tour

Anzeige 0
Anzeige | Aufgrund der großen Nachfrage begeistern die EHRLICH BROTHERS mit DIAMONDS von Dezember bis Mai 2026 ein letztes Mal mit ihrer ganz besonderen Show in den größten Arenen Europas. Am 27/28.02. und 01.03.2026 bringen sie mit DIAMONDS in insgesamt fünf Zusatzshows ihre spektakulärsten Illusionen aus zehn Jahren in München in der Olympiahalle auf die Bühne.

Neueste Artikel