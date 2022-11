Die Stadt Günzburg und die Stadtwerke Günzburg KU stellen an den Adventssamstagen (26. November, 3., 10. und 17. Dezember) die eigentlich gebührenpflichtigen Parkplätze in der Innenstadt kostenlos zur Verfügung. Damit lohnt sich ein Besuch in der Altstadt ganz besonders. Auch der Stadtbus darf an diesen Tagen kostenfrei benutzt werden.

„Auch in diesem Jahr bieten wir wieder die Möglichkeit, an den Adventssamstagen kostenlos Stadtbus zu fahren. Schonen Sie die Umwelt, steigen Sie ein und genießen Sie

einen entspannten Weihnachtsbummel in unserer wunderschönen Altstadt“, sagt Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig.

Neben den oberirdischen Stellplätzen sind auch die Parkplätze in den beiden Tiefgaragen

‚Am Stadtberg‘ und ‚Forum am Hofgarten/Altstadt‘ an den vier Samstagen in der Zeit von 7

bis 20 Uhr für die Besucher kostenfrei. „Insgesamt fallen für rund 2.000 Parkplätze keine

Gebühren an“, freut sich Beate Agemar, Leiterin für Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement. „Der Verzicht auf die Einnahmen ist ein wirtschaftsfreundlicher

Beitrag, der insbesondere den innerstädtischen Einzelhandel stärkt. Ein Angebot das bisher

in der Vorweihnachtszeit sehr gerne angenommen wurde“, fasst Agemar zusammen.

Statt des kostenpflichtigen Parkscheins müssen Parkplatznutzer lediglich die Parkscheibe

gut sichtbar auslegen, denn die Höchstparkdauer darf auch bei kostenfreiem Parken nicht

überschritten werden. In den Tiefgaragen muss das unbezahlte Ticket in den Kartenleser

der Ausfahrtschranke eingesteckt werden.

Eine Übersicht über die Parkmöglichkeiten in der Innenstadt ist unter

www.guenzburg.de/umwelt-mobilitaet/parken-e-mobilitaet/ zu finden