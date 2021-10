Kostenlose Testungen für Besucher von Pflege- und Behinderteneinrichtungen

Nachdem bundesweit Schutzimpfungen für die Bürgerinnen und Bürger möglich sind und Vakzine in genügender Menge zur Verfügung stehen, werden die Testkosten nicht mehr ausnahmslos durch die öffentliche Hand für asymptomatische Personen übernommen. Seit Montag, 11. Oktober, gilt eine neue Test-Verordnung des Bundes. Danach werden Testungen nicht mehr generell kostenfrei übernommen. Nur noch berechtigte Personengruppen können kostenlose Corona-Tests durchführen lassen.

Laut der neuen Testverordnung des Bundes können private Teststationen wie Apotheken keine kostenfreien Corona-Tests mehr für Besuchende anbieten. In Augsburg wird der kostenfreie Bürgerservice für Besucher von stationären Pflege-und Behinderteneinrichtungen sowie ambulanten Pflegediensten z.B. im Testzentrum der Messe Augsburg sowie in den Schnelltestzentren der Innenstadt (Maximilianstraße 59) und Haunstetten (Unterer Talweg 100) angeboten.

Terminvereinbarung erforderlich

Um einen kostenlosen Antigen-Schnelltest durchführen lassen zu können, müssen sich Besuchende vorab in den Teststationen registrieren und einen Termin vereinbaren. Laut der Vorgabe des Freistaats Bayern muss in den Testzentren ein Berechtigungsschein der jeweiligen Einrichtung vorgelegt werden.

Soziale Kontakte sollen ermöglicht werden

„Im Bereich der Altenpflege und in Behinderteneinrichtungen ist es wichtig, dass Tests für Besuchende weiterhin kostenlos angeboten werden, denn die Bewohnerinnen und Bewohner sind auf soziale Kontakte und einen Austausch angewiesen“, sagt Sozialreferent Martin Schenkelberg und ergänzt: „Mit Testungen wird der Schutz für Altenheime, Pflegeheime und Behinderteneinrichtungen in den nächsten Monaten sichergestellt und die Häuser können auch für Besuchende ohne Impfung offengehalten werden.“

Testungen nur in Ausnahmefällen vor Ort

In den Senioren- und Behinderteneinrichtungen können Besucherinnen und Besucher in der Regel seit 11. Oktober keine Testangebote mehr erhalten. „Für die Augsburger Senioreneinrichtungen haben wir uns mit dem Großteil der Träger darauf geeinigt, kostenlose Testungen im eigenen Haus nur noch bei Angehörigen und Gästen durchzuführen, bei denen ein dringender Ausnahmefall oder eine Notsituation vorliegt“, so Schenkelberg. Besuchende werden gebeten, sich vor einem Besuch in der jeweiligen Einrichtung nach der aktuellen Regelung zu erkundigen und einen Test zeitlich und organisatorisch einzuplanen.