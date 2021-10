Kostenloses Bildungsprogramm zur Stärkung digitaler Kompetenzen startet in Augsburg und der Region

Die Zukunft fair gestalten – das wollte schon Jakob Fugger vor 500 Jahren in Augsburg. So wie er damals von Krisen bedrohten Handwerkern und Tagelöhnern ein selbstbestimmtes Leben in Würde ermöglichen wollte, so sollen heute die Bürger und Unternehmer in Augsburg stärker am Potenzial der Digitalisierung teilhaben können. Daher startet die Google Zukunftswerkstatt in diesem Rahmen ein kostenloses, vierwöchiges digitales Weiterbildungsprogramm in enger Zusammenarbeit mit den Fuggerschen Stiftungen und Augsburg Marketing. Weitere lokale Partner wie die IHK Schwaben, der Handelsverband Bayern e.V., das Jobcenter Augsburg-Stadt, Amore Augsburg sowie auch der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) unterstützen das Projekt mit dem gemeinsamen Ziel, die Potenziale der Digitalisierung, die nicht zuletzt durch die Corona-Krise sichtbar geworden sind, für jeden verständlich und nutzbar zu machen.

Das Bildungsprogramm steht unter der Schirmherrschaft der Bayerischen Staatsministerin Judith Gerlach, der die Stärkung der Digitalkompetenz ein besonderes Anliegen ist: „Als Digitalministerin liegt mir sehr am Herzen, dass alle Menschen gleichermaßen von den Möglichkeiten der Digitalisierung profitieren. Je höher die eigene Digitalkompetenz ist, desto leichter ist auch der Zugang zu neuen digitalen Berufsfeldern. Ich arbeite deshalb intensiv daran, die digitale Bürgerbildung weiter voranzubringen und besonders mehr Frauen für Techberufe zu gewinnen. Mein Frauentalentprogramm BayFiD und die Google Zukunftswerkstatt ergänzen sich dabei perfekt. So stärken wir gemeinsam das digitale Profil von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und sorgen für mehr Chancengleichheit besonders für Frauen.“

Ab dem 15. Oktober können alle Interessierten über einen Monat hinweg an verschiedenen Online-Trainings des dreiteiligen Bildungsprogramms teilnehmen. Im ersten Teil „Potenziale erkennen“ liegt der Fokus der Trainings auf Themen wie selbstbewusste Kommunikation oder dem Nutzen eigener Stärken. Im zweiten Bereich „Potenziale stärken“ werden Inhalte wie erfolgreiches Online-Marketing, Suchmaschinenoptimierung sowie Möglichkeiten der persönlichen und unternehmerischen Weiterentwicklung vermittelt. Der dritte Teil „Potenziale entfalten“ baut ein lokales Netzwerk für fortlaufenden Austausch auf, so dass anhand von lokalen und inspirierenden Vorbildern neue Wege persönlicher und unternehmerischer Weiterentwicklung auch für andere sichtbar gemacht werden.

„Wir möchten dazu beitragen, dass die Chancen der Digitalisierung allen gleichermaßen zugänglich gemacht werden, um die Potenziale in Deutschland weiter zu stärken. Jeder soll seine digitale Fähigkeiten auf- und ausbauen können. Daher ist unser neues Programm kostenlos, für Einsteiger geeignet und kann ganz unabhängig von der eigenen digitalen Vorbildung wahrgenommen werden. Zudem ist es uns besonders wichtig, zusammen mit starken Partnern vor Ort zu arbeiten – so können wir genau auf die lokalen Bedürfnisse eingehen und zusammen mehr erreichen.“, sagt Sandra Fründt, Director B2B Marketing, Google DACH

Anmeldung ab Anfang Oktober, begleitende Stammtische

Unter goo.gle/augsburg können sich alle, die interessiert sind, seit dem 30. September 2021 über das komplette Angebot informieren und kostenlos einzelne Trainings buchen. Deren Inhalte wurden von der Google Zukunftswerkstatt und Augsburg Marketing über mehrere Wochen entwickelt und sind damit auf den konkreten Bedarf der Augsburger:innen abgestimmt. Begleitet wird das Kursprogramm durch wöchentliche Stammtische, an denen auch Expert:innen und lokale digitale Vorreiter:innen teilnehmen, um ihr Wissen und ihre Erfahrungen weiterzugeben. Der erste Stammtisch findet bereits am 6. Oktober statt, Anmeldungen dazu unter goo.gle/augsburg.

„Die Pandemie hat uns allen vor Augen geführt, wie entscheidend digitale Kompetenzen für den persönlichen, beruflichen und unternehmerischen Erfolg sind. Unser gemeinsames Bildungsprogramm soll noch mehr Augsburger dafür begeistern, diese Chancen für sich zu nutzen“, sagt Cornelia Böhm, Leiterin Strategisches Innenstadtmarketing von Augsburg Marketing.

500 Jahre Fuggerei – faire Unterstützung im digitalen Wandel

Den Anlass für die Zusammenarbeit von Google Zukunftswerkstatt, Fuggerschen Stiftungen und Augsburg Marketing bildet das 500-jährige Jubiläum der Fuggerei. Dazu starten die Fuggerschen Stiftungen unter dem Titel „Fuggerei NEXT 500 Forum“ ein neues Veranstaltungsformat, um in den Monaten vor der Eröffnung des Jubiläums Pavillons auf dem Augsburger Rathausplatz im Mai 2022 aktiv gesellschaftliche Debatten zu führen. Dessen Auftakt bildet am 14. Oktober 2021 ein Runder Tisch über die Rolle von Bildung als Schlüssel für ein selbstbestimmtes Leben in Würde. Teilnehmen werden u.a die Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber, die Vorständin der RID Stiftung Michaela Pichlbauer und Theresia Gräfin Fugger von Glött. Das einmonatige Bildungsprogramm der Kooperationspartner startet am Folgetag, dem 15. Oktober 2021.

„Die Selbstbestimmung und die Würde eines jeden Menschen sind seit 500 Jahren zentrale Werte der Fuggerei. Heute zählen auch digitale Kompetenzen als Voraussetzungen dazu, soziale Teilhabe zu erleben. Wir sehen in der Fuggerei, dass die Arbeit im Home-Office oder die Nutzung digitaler Angebote nicht jedem offen stehen. Die faire und gemeinsame Gestaltung des digitalen Wandels setzt also daher voraus, dass alle Menschen die Chance bekommen, diese Kompetenzen zu erwerben. Dazu leisten wir nun auch einen Beitrag“, sagt Theresia Fugger von Glött, Mitglied im Fuggerschen Familienseniorat der Fuggerschen Stiftungen.

Alle Informationen zum digitalen Kursprogramm und den begleitenden Formaten finden Sie unter goo.gle/augsburg.