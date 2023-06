Krachertestspiel für den FCA: Ajax Amsterdam kommt nach Augsburg

Die Planungen für die Saisonvorbereitung Läufen beim FC Augsburg auf Hochtouren, jetzt steht ein weiterer Testgegner fest. Ajax Amsterdam kommt nach Schwaben.

Am Montag, 3. Juli, fällt beim FC Augsburg der Startschuss zur Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison 2023/24. In den ersten Tagen stehen interne Leistungstests für die Spieler auf dem Programm. Wann die ersten Einheiten auf dem Trainingsplatz stattfinden und welche öffentlich zugänglich sein werden, wird der FCA im Vorfeld noch kommunizieren.

Um sich bestmöglich auf die 13. Spielzeit in Folge im deutschen Oberhaus vorzubereiten, wird die Mannschaft von Cheftrainer Enrico Maaßen vom 15. bis 23. Juli ein Trainingslager im österreichischen Schladming beziehen. Der traditionelle Familientag in der WWK ARENA findet diesmal bereits am Samstag, 29. Juli, also schon zwei Wochen vor dem Pflichtspielstart, statt. Als attraktiver Gegner kommt der niederländische Rekordmeister und

europäische Spitzenklub Ajax Amsterdam nach Augsburg.

Zum Vorverkauf und Rahmenprogramm für den Familientag, zu dem alle Dauerkarteninhaber wieder freien Eintritt erhalten, sowie zu möglichen weiteren Testspielen wird der FCA noch gesondert informieren.