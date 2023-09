Kradfahrer bei schwerem Unfall auf der Zufahrt zur A96 Memmingen-Ost schwer verletzt

Am Mittwochnachmittag ereignete sich an der Zufahrt zur A96 Memmingen-Ost ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein Kradfahrer, der von Trunkelsberg in Richtung Memmingen unterwegs war, wurde von einem Pkw erfasst, der aus Richtung Memmingen kam und auf die A96 in Richtung Lindau auffahren wollte. Ersthelfer waren sofort zur Stelle und kümmerten sich um den verletzten Kradfahrer und den Pkw-Lenker. Der Rettungshubschrauber Christoph 22 aus Ulm landete an der Zufahrt zur BAB A96 und versorgte den Verletzten zusammen mit einem Notarzt und einer Rettungswagenbesatzung. Der Kradfahrer wurde aufgrund seiner schweren Verletzungen in eine Klinik nach Ulm geflogen. Um den genauen Unfallhergang und die Schuldfrage zu klären, hat die Staatsanwaltschaft Memmingen einen Unfallanalytiker zur Unfallstelle geschickt, da es keine direkten Zeugen des Unfalls gab.

Die Feuerwehr Memmingen sicherte die Unfallstelle und leitete den Verkehr entsprechend um.