Vermischtes
1 Min.Lesezeit

Kraftklub neu auf Platz eins der Album-Charts

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Rap-Rock-Band Kraftklub steht mit “Sterben in Karl-Marx-Stadt” an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.

Kraftklub Neu Auf Platz Eins Der Album-ChartsKraftklub (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Hinter dem Chemnitzer Quintett debütieren der Reihe nach Böhse Onkelz-Bassist Stephan Weidner alias “Der W” (“Akustik Tour – Live im Admiralspalast”, zwei), die Rapper Luciano (“Unlock”, drei) und T-Low (“Real Music”, zehn), Schlagerstar Helene Fischer (“Die schönsten Kinderlieder – Winter- und Weihnachtszeit”, fünf), die Progressive-Metal-Formation Dream Theater (“Quarantième: Live à Paris”, sechs) sowie die 2023 aufgelöste Band Fettes Brot (“Brotstock (Live)”, sieben) mit ihrem letzten Live-Album “Brotstock”. Von 20 platzierten Weihnachtsproduktionen kommt Michael Bublés “Christmas” (acht) in den Charts am weitesten.

Mit 22 Nummer-eins-Wochen ist Mariah Careys “All I Want For Christmas Is You” nun alleinig das am häufigsten an der Spitze der Single-Charts platzierte Lied aller Zeiten. Bislang hatte sich die US-Sängerin den Bestwert noch mit Udo Lindenberg und Apache 207 teilen müssen, deren Song “Komet” auf 21 Nummer-eins-Wochen kommt. Die acht Mal in Folge siegreiche Taylor Swift (“The Fate Of Ophelia”) muss sich geschlagen geben, bleibt an dritter Stelle aber prominent vertreten. Neben “All I Want For Christmas Is You” mischen bereits 48 weitere Weihnachtstitel die Top 100 auf, darunter “Last Christmas” (Wham, zwei), “Rockin` Around The Christmas Tree” (Brenda Lee, vier) und “Merry Christmas Everyone” (Shakin` Stevens, fünf). Beliebtester deutschsprachiger Festtagssong ist Rolf Zuckowskis “In der Weihnachtsbäckerei” (17).

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

