Mittwoch, Oktober 29, 2025
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Kraftstoffpreise ziehen deutlich an

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Kraftstoffpreise in Deutschland sind in der vergangenen Woche deutlich gestiegen. Besonders Diesel verteuerte sich stärker als Benzin, wie der ADAC am Mittwoch mitteilte.

Kraftstoffpreise Ziehen Deutlich An
Zapfsäule (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Laut einer aktuellen Auswertung des Automobilklubs, die mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland umfasst, kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Durchschnitt derzeit 1,677 Euro, was einem Anstieg von 2,1 Cent gegenüber der Vorwoche entspricht. Der Dieselpreis stieg sogar um 4,2 Cent auf 1,607 Euro und liegt damit genau sieben Cent unter dem Preis von E10.

Hauptursache für den Anstieg waren laut ADAC die höheren Rohölnotierungen. Ein Barrel Rohöl der Sorte Brent kostete in der Vorwoche rund 61 US-Dollar, aktuell liegt der Preis bei über 64 US-Dollar. Der Wechselkurs zwischen Euro und US-Dollar verbesserte sich leicht, was Kraftstoffe an den Zapfsäulen theoretisch günstiger machen könnte.

Der stärkere Anstieg des Dieselpreises wird auch mit der einsetzenden Heizperiode und der gestiegenen Nachfrage nach Heizöl in Verbindung gebracht. Der ADAC hält Diesel insgesamt für überteuert und meint, er müsste “um einige Cent” günstiger sein.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Neueste Artikel