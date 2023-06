Auch dank eines Elfmetertors des Hoffenheimers Andrej Kramaric hat sich Kroatien in der Nations League für das Finale qualifiziert und darf vom ersten großen internationalen Titel träumen. Der Torjäger traf am Mittwoch in der 55. Minute vom Punkt und leitete in Rotterdam damit einen 4:2 (2:2, 0:1)-Sieg nach Verlängerung gegen die Niederlande ein.