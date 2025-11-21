Newsletter
Freitag, November 21, 2025
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Kramp-Karrenbauer hält an Kandidatur für Adenauer-Stiftung fest

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die frühere CDU-Vorsitzende und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hält an ihrer Kandidatur für den Vorsitz der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) fest, obwohl CDU-Parteichef Friedrich Merz den Vizevorsitzenden der Unions-Bundestagsfraktion, Günter Krings (CDU), für den Posten vorgeschlagen hat. “Die Bereitschaft zur Kandidatur besteht unverändert”, sagte Kramp-Karrenbauer der “Rheinischen Post” (Samstagausgabe).

Kramp-Karrenbauer Hält An Kandidatur Für Adenauer-Stiftung FestAnnegret Kramp-Karrenbauer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Merz hatte sich in einem Brief an den noch amtierenden Vorsitzenden der CDU-nahen Stiftung, Norbert Lammert, für Krings eingesetzt. Am 19. Dezember sollen die 52 Stiftungsmitglieder über die Lammert-Nachfolge entscheiden. Mit dem Festhalten von Kramp-Karrenbauer an ihrer Kandidatur ist erstmals in der Geschichte der Adenauer-Stiftung eine Kampfabstimmung möglich.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

