Dienstag, Dezember 23, 2025
Politik & Wirtschaft
Krankenkassen kritisieren Preise für Arzneimittel

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die gesetzlichen Krankenkassen kritisieren die Preise für Arzneimittel in Deutschland. “Das Problem ist, dass die Preise für neue Arzneimittel in Deutschland die Bodenhaftung verloren haben”, sagte die stellvertretende Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbands, Stefanie Stoff-Ahnis, der “Rheinischen Post”.

Tabletten (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Die Kosten für eine Behandlung mit neuen Wirkstoffen stiegen von 2012 bis 2024 um 176 Prozent.” Im nächsten Jahr werde man für Medikamente über drei Milliarden Euro zusätzlich ausgeben. “Wir müssen wieder dahin zurückkommen, dass die Kosten und der Nutzen für neue Medikamente in einem gesunden Verhältnis zueinanderstehen”, so Stoff-Ahnis.

Die Regeln für die Preisverhandlungen seien mittlerweile so unsystematisch und dadurch schlecht, dass die Krankenkassen viel zu häufig überhöhte Preise zahlen müssen. “Das heißt in der Konsequenz: steigende Zusatzbeiträge durch überhöhte Arzneimittelpreise”, sagte die GKV-Chefin.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

 https://presse-augsburg.de/toedlicher-verkehrsunfall-auf-der-b17-bei-augsburg-fahrer-stirbt-im-krankenhaus/1080961/  
