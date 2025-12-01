Newsletter
Montag, Dezember 1, 2025
11.2 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Krankenkassen verklagen Bund

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die gesetzlichen Krankenkassen haben Klagen gegen den Bund wegen der Milliardenkosten für Bürgergeld-Empfänger angekündigt. Die ersten Klagen von Kassen seien bereits eingereicht worden, weitere würden folgen, teilte der GKV-Spitzenverband am Montag mit.

Krankenkassen Verklagen Bund
Justicia (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Zur Begründung hieß es, dass der Staat als Träger der Fürsorge die Krankenkassen damit beauftragt habe, die gesundheitliche Versorgung der Bürgergeldbezieher zu übernehmen. Aber statt für diese Leistung voll zu bezahlen, lasse der für die Finanzierung zuständige Bund die Krankenkassen auf rund zwei Dritteln der Kosten sitzen. Das seien derzeit rund zehn Milliarden Euro pro Jahr.

Vor diesem Hintergrund habe der Verwaltungsrat des GKV-Spitzenverbandes den Grundsatzbeschluss gefasst, im Auftrag und im Namen der Krankenkassen gegen die unzureichende Finanzierung der Gesundheitsversorgung von Bürgergeldbeziehern zu klagen. Klagegegenstand seien die seit Mitte November an die einzelnen Krankenkassen verschickten Bescheide des Bundesamts für Soziale Sicherung (BAS) über die Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds für das Jahr 2026. Die ersten Klagen wurden beim Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen eingereicht.

“Es geht hier nicht um Almosen oder Subventionen des Staates für die GKV”, sagte Susanne Wagenmann, Verwaltungsratsvorsitzende und Arbeitgebervertreterin. “Umgekehrt wird ein Schuh daraus: Die gesetzlichen Krankenkassen subventionieren hier den Staat, der sich durch die nicht annähernd kostendeckenden Beiträge für Bürgergeldbezieher um rund zehn Milliarden Euro selbst entlastet und die GKV jedes Jahr auf diesem Betrag sitzen lässt.” Das sei “unfair” den gesetzlich Versicherten und ihren Arbeitgebern gegenüber und zudem “wirtschaftspolitisch kontraproduktiv”.

Ziel des Verbandes ist eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Hierzu will der GKV-Spitzenverband vor dem Landessozialgericht eine Richtervorlage an das Bundesverfassungsgericht anregen.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

27-jähriger Augsburger in Horror-Unfall in München verwickelt – zwei Tote

0
München | Ein Augsburger biegt nichts ahnend bei Grün...
Polizei & Co

Vermisstenfahndung in Gersthofen und Augsburg beendet – Gesuchte gefunden

0
Die Polizei sucht derzeit dringend nach der 76-jährigen Annelise von Klipstein. Die Seniorin aus dem Gersthofener Zentrum wird seit dem heutigen Tag vermisst. Da sie möglicherweise desorientiert ist und auf Medikamente angewiesen bleibt, besteht eine akute Gefährdungslage.
Polizei & Co

Auto kracht in Restaurant | Zwei Verletzte nach Unfall in Augsburg-Lechhausen

0
Ein spektakulärer Verkehrsunfall hat am Freitagabend im Augsburger Stadtteil Lechhausen für einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gesorgt. Gegen 19 Uhr war im Kreuzungsbereich Blücherstraße / Schleiermacherstraße ein automatischer E-Call ausgelöst worden. Kurz darauf gingen mehrere Notrufe ein – die Meldung: Ein Auto ist in ein Restaurant gefahren.
Augsburg Stadt

Gewinnspiel | Heißluftballonfahrt für zwei Personen – Augsburg aus einer neuen Perspektive

Anzeige 0
Wenn der Morgen über Augsburg erwacht und die ersten...
Vermischtes

Thomas Gottschalk macht Krebserkrankung öffentlich

0
Thomas Gottschalk hat eine schwere Krebserkrankung öffentlich gemacht. Der Entertainer sagte der "Bild", dass er im Sommer die Diagnose erhalten habe.

Neueste Artikel