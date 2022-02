Krankheitsbedingte Ausfälle | Testzentrum des Landratsamtes Dillingen reduziert die Öffnungszeiten

Wegen anhaltender krankheitsbedingter Ausfälle muss das Testzentrum des Landkreises Dillingen in der Weberstr. 14 in der Woche vom 21. bis 26.02.2022 die Öffnungszeiten reduzieren.

PCR-Testungen nach einem positivem Schnelltest oder für Kontaktpersonen werden deshalb in der kommenden Woche von Montag bis Freitag nur noch am Vormittag in der Zeit von 08:00 bis 12:00 Uhr angeboten. Am Samstag, 26.02.2022, hingegen bleibt das Testzentrum komplett geschlossen.

Die Bevölkerung wird deshalb gebeten, an diesen Tagen die zahlreichen alternativen Testangebote im Landkreis zu nutzen, die für die genannten Testindikationen ebenfalls kostenfreie PCR-Testungen anbieten. Die einzelnen Standorte und die damit verbundenen Testmöglichkeiten (PCR / Schnelltest) sind auf der Homepage www.landkreis-dillingen.de

Zur Freitestung aus der Quarantäne bzw. der Isolation am Tag 7, für Schülerinnen und Schüler am Tag 5, genügt ein Antigen-Schnelltest.