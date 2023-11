Kreditkarten mit Streaming-Vorteilen: Advanzia Bank in der Riege der Anbieter

Kreditkarten bieten heutzutage nicht nur die Möglichkeit, bargeldlos zu bezahlen, sondern auch eine Reihe von zusätzlichen Vorteilen für Karteninhaber. Ein solcher Vorteil, der bei Streaming-Fans besonders beliebt ist, ist die Möglichkeit, beim Bezahlen von Streaming-Diensten Geld zurückzuerhalten.

Für Verbraucher sind Kreditkarten eine bequeme Möglichkeit, bargeldlos zu bezahlen. Viele Karten bieten darüber hinaus zusätzliche Vorzüge. Aktuell zahlt die Advanzia Bank Kreditkartennutzern in Verbindung mit der Streaming-Plattform Netflix ein Cashback in Höhe von 15 Euro. Kunden müssen hierfür die Abonnementgebühren des Streaming-Anbieters mit der Gebührenfrei Mastercard Gold begleichen.

Netflix gehört seit seinem Markteintritt im Jahr 2014 zu den bekanntesten Streaming-Diensten im deutschsprachigen Raum. Neben Hollywood-Produktionen finden sich in der Bibliothek der Plattform zahlreiche Eigenproduktionen. Mitglieder zahlen eine monatliche Gebühr, um auf das Entertainment-Angebot der Plattform zuzugreifen.

Cashback-Angebot von Advanzia Bank und Netflix

Die für ihre gebührenfreien Kreditkarten bekannte Advanzia Bank und der Streaming-Gigant Netflix halten jetzt ein interessantes Angebot für Filmfans bereit. Wer zwischen dem 1. Oktober und dem 31. Dezember 2023 das Anmeldeformular ausfüllt und in den kommenden 3 Monaten sein Abo mit der hinterlegten Gebührenfrei Mastercard Gold bezahlt, erhält ein Cashback in Höhe von 15 Euro. Dieses Angebot gilt sowohl für neue als auch bestehende Netflix-Nutzer und ist unabhängig vom ausgewählten Netflix-Abonnement. Einzige Einschränkung: Die Kreditkarte darf in den letzten 3 Monaten nicht für die Zahlung der Abo-Gebühren verwendet worden sein.

Genau betrachtet: Die Gebührenfrei Mastercard Gold der Advanzia Bank

Herausgeber der Gebührenfrei Mastercard Gold ist die Advanzia Bank. Das im Jahr 2005 gegründete und in Luxemburg ansässige Geldinstitut ist spezialisiert auf die Verbraucherfinanzierung. Mit der Gebührenfrei Mastercard Gold lässt sich weltweit an 1,7 Millionen Geldautomaten gebührenfrei Geld abheben. Hinzu kommen 35 Millionen Akzeptanzstellen, an denen die Karte ohne Auslandseinsatzgebühr genutzt werden kann. Eine umfassende Reiseversicherung und ein gebührenfreier Kundenservice runden das hervorragende Angebot ab und sind bereits inklusive. Bei Reisebuchungen gewährt die Advanzia Bank den Nutzern ihrer Gebührenfrei Mastercard eine Reisegutschrift in Höhe von 5 %. Neben der Bestpreisgarantie ist die 5 % Rückvergütung bei Mietwagenbuchung ein weiterer Bonus.

Diese Features bietet die Gebührenfrei Mastercard Gold der Advanzia:

– Dauerhaft keine Jahresgebühr

– Weltweit gebührenfrei bezahlen und Geld abheben

– Kontaktloses Bezahlen

– Reiseversicherung inklusive

– Bis zu 7 Wochen zinsfreies Zahlungsziel

– Keine Legitimation notwendig

– Ohne Bankwechsel nutzbar

– Mobiles Bezahlen mit Google Pay und Apple Pay

Alternative Kreditkarten mit Cashback und weiteren Benefits

Neben der Gebührenfrei Mastercard Gold der Advanzia sind am Markt weitere Kreditkarten erhältlich, die mit Vergünstigungen in Form eines Cashbacks oder Bonus punkten. Welche Kreditkarten eine Alternative zum Angebot der Advanzia sein können, haben wir hier zusammengestellt.

Weltweit kostenfrei nutzbare Visakarte der Bank Norwegian

Die zur NOBA Bank Group gehörende Bank Norwegian bietet eine weltweit kostenlos einsetzbare Visakarte. Bei der Beantragung und bei der ersten Nutzung gibt es einen Willkommensbonus von jeweils 15 Euro. Die in edlem Goldton gestaltete Karte lässt sich einfach mit einem bestehenden Girokonto verknüpfen. Alle Kreditkartenrechnungen lassen sich damit bequem per Lastschrifteinzug begleichen.

Bank Norwegian Visakarte – Vorteile:

– Willkommensbonus

– Dauerhaft keine Jahresgebühr

– Weltweit kostenfrei einsetzbar

– Zinsfrei bis zu 45 Tage

– Reiseversicherungen inklusive

– Mobile Bezahlmöglichkeiten mit dem Smartphone

Punkte sammeln mit der Payback American Express Karte

Das beliebte Bonusprogramm Payback und American Express bieten gemeinsam die Payback American Express Karte an. Für die in dunklem Blau gehaltene Karte fallen dauerhaft keine Jahresgebühren an und auch Zusatzkarten sind inklusive. Neben der Möglichkeit, bei jeder Zahlung Payback-Punkte zu sammeln, besticht die Karte mit kontaktlosen Zahlungsmöglichkeiten, die bei Beträgen von bis zu 50 Euro ohne PIN-Eingabe funktionieren.

Das sind die Vorteile der Payback American Express Karte:

– Dauerhafter Entfall der Jahresgebühr

– Payback-Punkte für alle Kartenumsätze

– Zusatzkarten inklusive

– Mobiles Bezahlen mit Google Pay, Apple Pay und Payback Pay

– Spezielle Amex Offers bei Partnern von American Express

Kostenlose C24 Mastercard mit bis zu 10 % Cashback

Check24 ist seit vielen Jahren eines der bekanntesten Vergleichsportale im Internet. Seit dem Jahr 2020 betreibt die dahinterstehende Check24 Gruppe die C24 Bank. Das in Frankfurt am Main ansässige Geldinstitut ist Herausgeber der C24 Mastercard. Bei ihrer Nutzung sammeln Kunden Check24 Punkte, die ein Cashback in Höhe von bis zu 10 % bei jedem Kartenumsatz bedeuten. Die kostenlose C24 Mastercard ist in Verbindung mit dem ebenfalls kostenlosen C24 Girokonto erhältlich.

Alle Vorteile der C24 Mastercard:

– Weltweit gebührenfrei bezahlen – online und im Geschäft

– Bis zu 8 Abhebungen am Automaten im Monat kostenfrei

– Bis zu 10 % Cashback auf Kreditkartenumsätze

– Verzinstes Guthaben auf der Kreditkarte

– Kostenloses, verzinstes Girokonto dabei

Rabatt auf Tankumsätze mit der Santander BestCard Basic

Mit der BestCard Basic der Santander Bank erhalten Kreditkartennutzer 1 % Rabatt auf Tankumsätze und 5 % Erstattungen auf Reisebuchungen. Für die Visakarte erhebt die Bank keine Jahresgebühr und weltweit kann 4 Mal pro Kalendermonat kostenlos Geld an Automaten abgehoben werden.

Diese Vorteile bietet die BestCard Basic von Santander:

– Dauerhaft 0 Euro Jahresgebühr

– Weltweit kostenlos Bargeld abheben – 4 Mal pro Monat

– Weltweit Tankrabatt in Höhe von 1 %

– Kontaktlose Bezahlmöglichkeiten

– Bestpreisgarantie und 5 % Erstattung auf Reisebuchungen

Vorteilswelt und Gutschein-Portal nutzen mit der Hanseatic Bank GenialCard

Nutzer der GenialCard profitieren von den Vorteilen einer modernen Viaskarte und zugleich von den attraktiven Angeboten der Hanseatic Bank Vorteilswelt. Das in Hamburg ansässige Geldinstitut bietet seinen Kunden einen exklusiven Zugang zum Reise- und Gutschein-Portal. Für die GenialCard fällt keine Jahresgebühr an und für die Begleichung der Kreditkartenabrechnungen sind flexible Ratenzahlungen möglich. Gebührenfrei sind Abhebungen an Geldautomaten.

Jede Menge Vorteile mit der GenialCard der Hanseatic Bank:

– Keine Jahresgebühr und kein Mindestumsatz

– Weltweit keine Gebühren für das Bezahlen – online und im Geschäft

– Gebührenfreie Bargeldabhebungen an Geldautomaten

– Flexible Ratenzahlungen möglich

– Exklusiver Zugang zu attraktiven Angeboten in der Hanseatic Bank Vorteilswelt

Cashback auf Einkäufe mit der Visakarte von Vivid Money

Seit seiner Gründung im Jahr 2020 ist das Mobile-Banking-Startup Vivid Money am deutschen Markt mit seinem Kreditkartenangebot präsent. Bei ausgewählten Partnern erhalten Nutzer der Visakarte von Vivid Cashback in Höhe von bis zu 25 % des Einkaufswerts.

Visakarte von Vivid Money mit vielen Vorteilen:

– Hohes Cashback von bis zu 25 %

– Kostenfrei bis zu 1.000 Euro im Ausland abheben

– Keine zusätzlichen Gebühren für Zahlungen im Ausland

– Mobiles Bezahlen mit Google Pay und Apple Pay

Meilen sammeln mit Kreditkarten von Eurowings

Mit einer Kreditkarte von Eurowings lassen sich Meilen und viele Reisevorteile sammeln. Bei den Visakarten sind Reiserücktritt- und Reiseabbruchversicherung inklusive. Darüber hinaus berechtigen die Karten zur Nutzung der Fastlane bei der Sicherheitskontrolle für Eurowings-Flüge. Ihr Sportgepäck nehmen Nutzer der Eurowings Kreditkarten bei Flügen der Lufthansa-Tochter kostenlos mit.

Die vielen Vorteile der Visakarten von Eurowings:

– Meilen sammeln mit jedem Kartenumsatz

– Keine Jahresgebühr für Neukunden im 1. Jahr

– 0 EUR Gebühr für Bargeldabhebungen im Ausland

– 0 EUR Fremdwährungsgebühr in der Euro-Zone

– Reiseversicherungen inklusive

Bäume pflanzen mit der awa7 Visa Kreditkarte

Die in Zusammenarbeit mit der Hanseatic Bank herausgegebene awa7 Visa Kreditkarte bietet bei Nutzung einen ganz besonderen Bonus. Hier wird das Cashback nämlich nicht in Form von Geld an die Nutzer der Karte ausgezahlt, sondern direkt in den Umweltschutz investiert. Für jeden Umsatz in Höhe von 100 Euro wird 1 Baum gepflanzt. Damit ist die awa7 Visa Kreditkarte nicht nur eine interessante Option für Kreditkartennutzer, sondern zugleich ein Gewinn für unseren Planeten.

Die Vorteile der awa7 Kreditkarte im Überblick:

– Keine Jahresgebühr

– Kein Mindestumsatz notwendig

– 0 Euro Gebühr bei Abhebungen an Geldautomaten

– 0 Euro Fremdwährungsgebühr

– Pflanzt bei Kartenumsätzen Bäume

Fazit

Mit der Gebührenfrei Mastercard Gold hält die Advanzia Bank eine attraktive Kreditkarte für ihre Kunden bereit. Neben den günstigen Konditionen für die Nutzung ist das mit Netflix entwickelte Cashback-Angebot ein weiterer Pluspunkt für die Karte.