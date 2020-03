Kreis Aichach-Friedberg richtet eigene Corona-Teststation ein

Aktuell sind 43 registrierte Corona-Infektionsfälle im Landkreis Aichach–Friedberg. Um künftig noch gezielter vor Ort handeln zu können, richtet der Kreis nun eine eigene Corona-Teststation ein.

Aktuell gibt es im Landkreis Aichach-Friedberg 43 registrierte Infektionsfälle, etwa 310 Personen befinden sich insgesamt in Quarantäne.

Bei der Integrierten Leitstelle wird ein Ärztlicher Leiter für Schwaben installiert. Dieser übernimmt die Kapazitätssteuerung von Betten und Patienten im Regierungsbezirk Schwaben. Eine der Aufgaben wird die Verteilung von Erkrankten auf die Krankenhäuser sein, landkreis- und bezirksübergreifend. Um zusätzliche Kapazitäten zu schaffen, werden Kliniken aller Art akquiriert; dort sollen dann vor allem minderschwere Fälle versorgt werden.

Kliniken an der Paar haben rund 60 Betten frei

Nach der Absage bzw. der Verschiebung planbarer Eingriffe liegt die Kapazität an freien Betten in den Kliniken derzeit bei 59, davon sechs Betten intensiv.

Dr. Christian Stoll, Ärztlicher Direktor der Klinik in Aichach, wurde zum Corona-Pandemie-Beauftragten mit umfassenden personellen und organisatorischen Befugnissen berufen, um ein schnelles und wirksames Agieren ohne lange Entscheidungswege im täglichen Klinikbetrieb gewährleisten zu können; seine Stellvertreterin ist Pflegedirektorin Ulrike Gastl.

Beide Krankenhäuser sind auf die Aufnahme von sog. Verdachtsfällen vorbereitet. „Bestätigte Fälle versuchen wir derzeit zentral in Aichach stationär zu betreuen, da die notwendigen Schutz- und Hygienemaßnahmen sehr aufwendig sind.“, erläutert der kommissarische Geschäftsführer Georg Großhauser.

Kreis Aichach-Friedberg baut eigene Coronateststation auf

Mit Stadt und Landkreis Augsburg hat Landkreis Aichach-Friedberg gemeinsam eine Teststation betrieben, nun baut er in Aichach eine eigene auf. Platziert wird diese an der Jugendverkehrsschule in Aichach-Nord, Start soll möglichst am kommenden Samstag sein. Erst muss aber noch ein Labor gefunden werden, das in der Lage ist, die Tests zügig durchzuführen. Wichtig: Getestet werden dort nur Personen, die zuvor eine Mitteilung durch das Gesundheitsamt bzw. Landratsamt bekommen haben. Das Ziel ist, dass Personen, die in systemrelevanten Berufen arbeiten (beispielsweise eine Krankenschwester), möglichst schnell wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren können, sobald der Test negativ ausgefallen ist.

Beschränkungen werden gut eingehalten

Insgesamt halte sich die Bevölkerung gut an die Regeln, so die Beobachtung der Polizei. Als untere Sicherheitsbehörden sind die Gemeinden angehalten, Spielplätze, Bauwägen und ähnliche Einrichtungen, die nach den momentanen Regeln nicht geöffnet sein dürfen, zu schließen bzw. zu sperren.

Krisenstab mit 24-Stunden-Dienst

Der Krisenstab im Landratsamt ist ab sofort sieben Tage in der Woche rund um die Uhr besetzt. Hinweis für Anliegen der Bürger: Bei Anfragen die mehrere Bereiche des Landratsamts betreffen, empfiehlt sich ein Mail an corona@lra-aic-fdb.de statt eines Anrufs beim Bürgertelefon 08251 92-444.