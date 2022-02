Am 14.02.2022, gegen 06:30 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Lkw-Kipper- Fahrer die Staatsstraße 2035 von Handzell kommend in Richtung Pöttmes. Auf Höhe Wagesenberg bremste der Lkw-Fahrer ab, um nach links in Richtung Stuben abbiegen zu können. Laut derzeitigem polizeilichen Ermittlungsstand erkannte der 75-jährige Fahrer eines nachfolgenden Daimler-Sprinters die Abbiegeabsicht des Lkw nicht und fuhr links an diesem vorbei, um ebenfalls in Richtung Stuben abbiegen zu können. Hierbei übersah er einen in Gegenrichtung fahrenden VW Passat und kollidierte frontal mit diesem. Sowohl der 75-jährige Unfallverursacher als auch die 27-jährige VW-Fahrerin erlitten durch die Kollision leichte Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die Feuerwehr Pöttmes war für Bergungs- und Absperrmaßnahmen am Unfallort. Beide Unfallfahrzeuge wurden massiv beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf über 30.000 Euro.