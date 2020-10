In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte in einer Bankfiliale in Mainaschaff einen Geldautomaten gesprengt. Anschließend flüchteten die Täter mit einem sportlichen Fahrzeug unerkannt vom Tatort. Die unterfränkische Polizei fahndet nach den Unbekannten und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich bei der Kripo zu melden.

Um 03.50 Uhr hatten die Unbekannten in einer Bankfiliale in der Behringstraße einen Geldautomaten gesprengt, um an die darin befindlichen Banknoten zu gelangen. Zahlreiche Anwohner hatten über Notruf bei der unterfränkischen Polizei daraufhin das Geräusch einer Explosion mitgeteilt. Die Aschaffenburger Polizei war gemeinsam mit Unterstützungskräften rasch vor Ort, den unbekannten Männer gelang zuvor jedoch die Flucht vom Tatort. Laut Angaben von Zeugen sollen die beiden Täter dunkle Sportbekleidung getragen haben und mit einem hochmotorisierten dunklen Sportwagen davon gefahren sein. Wie hoch die Beute der Diebe ist steht derzeit noch nicht fest.

Die Aschaffenburger Polizei hatte sofort mit einem Großaufgebot nach den flüchtigen Tätern gefahndet. Neben zahlreichen Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Aschaffenburg und benachbarter Dienststellen war auch ein Polizeihubschrauber zur Unterstützung aus der Luft im Einsatz. Bislang führte die Suche nicht zur Festnahme von Tatverdächtigen.

Bei der Ermittlungsarbeit hofft die Kripo Aschaffenburg nun auch auf Hinweise von Personen, die eventuell Verdächtiges beobachtet haben:

Wer hat in der Nacht zum Samstag rund um die Bankfiliale in der Behringerstraße oder im Raum Mainaschaff eventuell verdächtige Personen beobachtet?

Wem ist möglicherweise das Fluchtfahrzeug aufgefallen? Es soll sich um eine dunkle, hochmotorisierte Sportlimousine gehandelt haben. Wer kann möglicherweise nähere Angaben zum Fahrzeugtyp, zum Kennzeichen bzw. zur Besetzung machen

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten?

Zeugen werden dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg zu melden.