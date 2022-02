Am Donnerstag, 17.02.2022 um 13.00 Uhr, fuhr eine 56-jährige VW-Fahrerin die

Straße „Im Holdergrund“ in Steinekirch auswärts in östlicher Richtung. Trotzdem

Sturmtief Ylenia fuhr sie in den Waldbereich ein, um Moos zu schneiden!

Als sie wieder aus dem Wald heraus fahren wollte, fielen aufgrund der Sturmböen zwei

Bäume auf ihren Pkw. Bei den Bäumen handelte es sich um zwei ca. 25 Meter lange

Fichten mit einem Stammumfang von ca. 40 cm.

Der erste Baum legte sich quer über die Motorhaube und Windschutzscheibe.

Glücklicherweise fiel der zweite Baum zwar ebenfalls quer über das Fahrzeugdach,

kam aber knapp oberhalb der Fahrgastzelle durch Verhaken mit dem anderen Baum

zum Liegen.

So konnte die 56-Jährige mit einer Kopfplatzwunde leichtverletzt sich selbst aus dem

Pkw befreien und nach Hause laufen. Von dort wurde die Polizei verständigt. Die VWFahrerin kam leichtverletzt mit dem Sanka in die Uniklinik Augsburg. An ihrem Pkw

entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Eine sofortige Bergung des Pkw war aufgrund des anhaltenden Sturms durch die vor

Ort eingetroffene Feuerwehr Steinekirch nicht möglich.

Raimund Pauli (Polizei Zusmarshausen): „Dieses Ereignis endete durch viel Glück erfreulicherweise nicht mit dem Tod eines Menschen. Deshalb wird dringend an die Bevölkerung appelliert, bei andauernden Sturmböen den Wald nicht zu betreten oder zu befahren.“

