Am 28.09.22, gegen 08:40 Uhr, ereignete sich offenbar an der Kreuzung Ingolstädter Str/ Zur Ringmeierbucht (Schlösslwiese) ein Verkehrsunfall.

Ein 69-jähriger Neuburger war mit seinem Fahrrad von der Donaubrücke her kommend stadtauswärts unterwegs. Von der Schlösslwiese her kommend fuhr ein unbekannter Pkw in die Kreuzung ein und bog nach rechts in die Ingolstädter Straße ab. Da die Lichtzeichenanlage für den Fahrradfahrer Grünlicht zeigte, musste dieser eine Vollbremsung machen, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden. Hierbei stürzte der Neuburger jedoch und zog sich Brüche von Handgelenk und Ellbogen zu.

Der unbekannte Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt auf der Ingolstädter Straße stadtauswärts ohne anzuhalten fort. Die Polizei war nicht am Unfallort, da der Unfall erst im Nachhinein gemeldet wurde.

Zeugen bzw. Verkehrsteilnehmer, welche das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter Tel. 08431/6711-0 bei der Polizei Neuburg/Do. zu melden.

