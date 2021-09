Kreis Pfaffenhofen an der Ilm | Explosion eines Wohnhauses in Rohrbach

In Rohrbach im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm ist am Donnerstag (02.09.2021) eine Doppelhaushälfte explodiert.

Das eingestürzte Wohnhaus wurde durch die Explosion vollständig zerstört. Ein Großaufgebot an Feuerwehr- und Rettungskräften des Landkreises, ein Rettungs- und ein Polizeihubschrauber sowie Kräfte des Technischen Hilfswerks sind vor Ort eingesetzt. Die Löschmaßnahmen dauern an. Rettungshunde unterstützen bei der Absuche an der Einsatzörtlichkeit. Noch immer sind zwei Personen vermisst.

Durch die Explosion im Einfamilienhaus wurde auch das Nachbarhaus stark beschädigt. Zwei Anwohner, die sich zum Zeitpunkt der Explosion dort aufgehalten hatten, erlitten leichte Verletzungen.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.