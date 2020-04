Am Mittwoch, den 08.04.2020, gegen 17:50 Uhr kam es bei Triftern-Ringüssing zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang für einen beteiligten Motorradfahrer.

Zur Unfallzeit befuhr der 57 – jähriger Motorradfahrer aus der Gemeinde Stubenberg die Staatsstraße 2112 von Pfarrkirchen her kommend in Fahrtrichtung Simbach am Inn. Im Bereich Ringfüssing kam ihm ein 46 – jähriger Pkw – Fahrer aus Pfarrkirchen entgegen, der auf Grund bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw verlor. Trotz eines Gegenlenkmanövers stieß er mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer zusammen.

Der Motorradfahrer erlitt durch den Zusammenstoß tödliche Verletzungen. Trotz sofortiger eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen durch hinzukommende Verkehrsteilnehmer erlag er an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Der Autofahrer wurde leicht verletzt mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Eggenfelden verbracht.

Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein unfallanalytisches Gutachten durch Staatsanwaltschaft Landshut in Auftrag gegeben.

An der Unfallstelle waren die Feuerwehren Triftern, Neukirchen und Altersham mit etwa 20 Einsatzkräften vor Ort. Durch diese wurde die Unfallstelle weiträumig abgesperrt, ausgeleuchtet und abschließend gereinigt.

Die Staatsstraße wurde für mehrere Stunden komplett für den Verkehr gesperrt.