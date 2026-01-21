Newsletter
Kreml: Putin soll US-Sondergesandten am Donnerstag treffen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Russlands Präsident Wladimir Putin wird voraussichtlich am Donnerstag den US-Sondergesandten Steve Witkoff sowie Jared Kushner, Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump und Immobilieninvestor, treffen. Das berichtet die staatliche russische Agentur Tass.

Kreml (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Das Treffen stehe auf dem Terminplan des russischen Präsidenten, sagte demnach der Kreml-Sprecher. Zuvor hatte Witkoff zu CNBC gesagt, er hoffe, sich am Donnerstag mit dem russischen Staatschef treffen zu können. Witkoff zufolge soll es in dem Treffen um die Ukraine gehen. Mit Blick auf den 20-Punkte-Plan sei man nun bei Deals über Gebiete angekommen.

