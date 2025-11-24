Newsletter
Politik & Wirtschaft
Kretschmer hält Debatte über Umgang mit AfD für nicht hilfreich

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat die Debatte über eine mögliche Zusammenarbeit seiner Partei mit der AfD als nicht hilfreich bezeichnet.

Michael Kretschmer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Es bringt nichts, immer nur über den Umgang mit der AfD zu reden”, sagte Kretschmer dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland”. Wichtig sei, die Gründe für ihr Erstarken zu erkennen. “Wir müssen die Themen lösen, die die Bevölkerung umtreiben”, sagte Kretschmer. “Nur dann kommt Vertrauen in den Rechtsstaat und die Demokratie zurück. Brandmauern helfen uns nicht weiter.”

Seine Haltung zu einer Partei, die nicht nur in Sachsen als gesichert rechtsextrem eingestuft sei, sei klar. “Da braucht man mit mir nicht weiter drüber reden – ich habe gezeigt, wie ich das sehe.” Kretschmer regiert in Sachsen mit einer Minderheitsregierung aus CDU und SPD.

