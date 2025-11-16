Newsletter
Kretschmer sieht in Atomausstieg “Brandbeschleuniger für die AfD”

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer macht den Atomausstieg für den Höhenflug der AfD mit verantwortlich. “Wir haben die Chance verspielt, einen messbaren Teil der deutschen Energieversorgung CO2-frei zu günstigen Preisen zu bestreiten”, sagte der CDU-Vize den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonntagausgaben).

Atomkraftwerk (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Das war ein Brandbeschleuniger für die AfD und ein Riesenbeitrag zur Politikverdrossenheit – aus grüner Ideologie heraus.” Die Brennstäbe könnten nicht das Argument sein, so Kretschmer. “Eine ganze Reihe von EU-Staaten beziehen sie immer noch aus Russland.”

Kretschmer sieht die Atomkraft in Deutschland nicht am Ende. “Wir sind noch nicht an dem Punkt, an dem wir entscheiden müssen, ob wir ein neues Atomkraftwerk bauen”, sagte er. “Klar ist, dass Strom kein knappes, teures Gut sein darf. Der Strompreis muss niedrig sein.”

Der Regierungschef weiter: “Polen steigt in die Atomkraft ein, wir sprengen die letzten Kühltürme. Das ist total bitter.”

Neueste Artikel