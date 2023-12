Kretschmer sieht Merz als klaren Kanzlerkandidaten der Union

Die „K-Frage“ innerhalb der Union ist laut Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) bereits beantwortet – und zwar zu Gunsten von CDU-Chef Friedrich Merz. „Ja, das denke ich“, sagte Kretschmer den Zeitungen der Funke-Mediengruppe auf eine entsprechende Frage. Schließlich sei Merz Vorsitzender der CDU und der Unionsfraktion im Bundestag und werde deswegen von Markus Söder, Alexander Dobrindt und ihm, Kretschmer selbst, „sehr unterstützt bei einer Kandidatur“.

Michael Kretschmer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die offizielle Entscheidung falle aber erst im Herbst. „Und der beginnt eindeutig nach den Landtagswahlen“, so Sachsens Ministerpräsident. Eine dieser Wahlen ist am 1. September in seinem eigenen Bundesland, wo die AfD womöglich stärkste Kraft werden könnte, ebenso wie in Thüringen, wo am selben Tag gewählt wird, und in Brandenburg drei Wochen später.

Ein erster Test ist aber auch schon die Europawahl Anfang Juni. Die Bundestagswahl ist erst im Herbst 2025 – wenn die Ampel-Koalition bis dahin hält.