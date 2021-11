Kretschmer unterstützt Merz – Röttgen laut Umfrage vorn

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) unterstützt die Kandidatur von Friedrich Merz für den CDU-Parteivorsitz. „Ich finde es richtig, dass jetzt Friedrich Merz die Chance gegeben wird, die Dinge in der CDU zu gestalten“, sagte Kretschmer der „Bild am Sonntag“. Kretschmer kann sich auch ein eigenes Engagement in der Parteispitze vorstellen.

Michael Kretschmer, über dts Nachrichtenagentur

„Ich bin bereit, Verantwortung in der Führung der Union zu übernehmen.“ Laut einer aktuellen INSA-Umfrage für „Bild am Sonntag“ hat Merz` Mitbewerber Norbert Röttgen unter CDU-Anhängern die Nase deutlich vorn. 35 Prozent der Unions-Wähler halten ihn am ehesten für den Parteivorsitz geeignet.

Merz kommt mit 29 Prozent auf Platz zwei, Kanzleramtschef Helge Braun mit 12 Prozent auf Platz drei (weiß nicht/keine Angabe 24 Prozent). In der Gesamtbevölkerung trauen 23 Prozent Merz den Parteivorsitz am ehesten zu. Röttgen liegt mit 19 Prozent vier Punkte dahinter, Braun trauen 9 Prozent das Amt am ehesten zu (weiß nicht/keine Angabe 49 Prozent). Für die „Bild am Sonntag“ hatte das Meinungsforschungsinstitut 1.002 Menschen am 12. November befragt.

Frage: „Welchem der folgenden Politiker trauen Sie den CDU-Parteivorsitz am ehesten zu?“ (Antwortmöglichkeiten randomisiert: Friedrich Merz, Helge Braun, Norbert Röttgen).