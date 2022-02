Krieg in der Ukraine – Viele Zeichen der Solidarität aus Augsburg

Die Friedensstadt Augsburg unterstützt die Menschen in der Ukraine in ihrer schwersten Stunde.

Die Stadtsparkasse hat zusammen mit dem Ukrainischen Verein Augsburg ein Spendenkonto eingerichtet. Auf der städtischen Homepage augsburg.de/ukraine finden sich der entsprechende Link sowie eine Reihe weiterer Hilf- und Spendenaktionen. Die Stadt Augsburg hat als Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine auf dem Rathausplatz am Nachmittag vier Friedensflaggen und die ukrainische Landesflagge gehisst.

Schon gestern hatte Oberbürgermeisterin Eva Weber ein starkes Zeichen der Solidarität gesetzt. Die Stadtratssitzung wurde unterbrochen und nahezu der gesamte Stadtrat nahm an einer bewegenden Kundgebung des Ukrainischen VereinsAugsburg am Rathausplatz teil. OB Weber sagte: „Unser Mitgefühl als Stadtgesellschaft und auch mein ganz persönliches gilt den vielen Menschen in der Ukraine, die einfach nur in Frieden leben wollen. Und ich bin in Gedanken auch bei den Augsburgerinnen und Augsburger mit ukrainischen Wurzeln, die um ihre Angehörigen und Freunde bangen“. In Augsburg leben ca. 1000 Ukrainerinnen und

Ukrainer.

Die Stadtregierung befindet sich bereits in engem Austausch mit BRK, Regierung von Schwaben und weiteren Akteuren: „Wir lassen die Menschen nicht allein. Selbstverständlich

stehen wir für den Fall bereit, dass Deutschland Geflüchtete aus der Ukraine aufnimmt, die ihre Heimat verlassen müssen. Wir gehen davon aus, dass auch bei der möglichen Aufnahme Geflüchteter aus dem Herkunftsland Ukraine eine Koordination auf der Bundes- und Landesebene erfolgen wird. Wir sind bereit, unseren Beitrag zu leisten.“