Dienstag, November 18, 2025
3.4 C
London
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Kriegsdienstverweigerung auf neuem Hoch

DTS Nachrichtenagentur
Während sich die schwarz-rote Koalition auf ein freiwilliges Wehrdienstmodell geeinigt hat, verweigern immer mehr Menschen den Dienst an der Waffe.

Kriegsdienstverweigerung Auf Neuem HochBundeswehr-Soldaten (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Bis Ende Oktober 2025 sind beim zuständigen Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) 3.034 Anträge auf Kriegsdienstverweigerung eingegangen. Das berichtet die “Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)” unter Berufung auf Zahlen der Behörde.

So viele Anträge hatte es zuletzt 2011 gegeben. Laut BAFzA steigen die Antragszahlen seit Jahren an: 2023 waren es 1.079 Anträge, 2024 gab es eine Verdopplung auf 2.249.

Laut Behörde verweigerten in diesem Jahr in mehr als der Hälfte der Fälle Ungediente den Kriegsdienst. Dazu kamen Anträge von rund 1.300 Reservisten und knapp 150 Soldaten, bestätigte eine Sprecherin der “NOZ”. Das Bundesamt entscheidet nur bei jenen Menschen, die zuvor von der Bundeswehr als tauglich gemustert worden waren.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

