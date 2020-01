Kriegshaber – Irrfahrt mit dem Taxi

Ein 34-Jähriger bestellte sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Taxi in die Grenzstraße, um sich von dort in die Bürgermeister-Ackermann-Straße fahren zu lassen.

Symbolbild

Dort wollte der bereits stark alkoholisierte Mann an einer Tankstelle weiteren Alkohol kaufen, was ihm aufgrund seines Zustandes jedoch verweigert wurde. Daraufhin ließ sich der Fahrgast zurück zu seiner Wohnung fahren. Da der 34-Jährige dort feststellte, dass er kein Bargeld bei sich hat, navigierte er den Taxifahrer weiter zu einer Bank in die Ulmer Straße. Hier wiederrum bemerkte der Fahrgast, das Fehlen seiner EC-Karte und ließ sich nochmals zur Tankstelle befördern. Da er hier seine EC-Karte offensichtlich nicht vergessen hatte, wies er den Taxifahrer an, zurück an seine Wohnung zu fahren.

An der Anschrift angekommen, verschwand der 34-Jährige plötzlich im Haus, kehrte aber nicht zurück, um den angefallenen Fahrpreis in Höhe eines mittleren zweistelligen Eurobetrages zu entrichten.

Schließlich konnte eine hinzugerufene Streifenbesatzung den Fahrgast ausfindig machen und in seiner Wohnung antreffen.

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Betrug.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.