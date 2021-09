Kriegshaber/Stadtbergen – Im Zeitraum von Mittwoch (08.09.2021) bis Donnerstag (09.09.2021) wurde in der Lincolnstraße in Kriegshaber in räumlicher Nähe zur B 17 ein Motorroller der Marke Piaggio entwendet.

Am Freitag (10.09.2021) entzogen sich zwei Personen, die auf einem Piaggio Motorroller ohne Kennzeichen in der Hagenmähderstraße in Stadtbergen unterwegs waren, einer polizeilichen Kontrolle. Nach einer Verfolgungsfahrt wurde der Roller im August-Eibenstein-Weg in Stadtbergen gestoppt und zunächst eine Person festgenommen. Die zweite Person wurde nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß ebenfalls festgenommen.

Im Zuge der Anhaltung des Rollers fuhr der Rollerfahrer zunächst in die rechte Fahrzeugfront des Polizeifahrzeugs und anschließend noch in parkende Fahrräder, von denen eines leicht beschädigt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.400 Euro.

Bei dem Motorroller handelte es sich um das zuvor in der Lincolnstraße gestohlene Fahrzeug. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnten sieben weitere Rollerdiebstähle geklärt werden.

