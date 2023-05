Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben das Emirates Stadium verstummen lassen und das Champions-League-Finale erreicht. Der deutsche Double-Gewinner siegte vor der englischen Rekordkulisse von 60.063 Fans im Halbfinal-Rückspiel beim FC Arsenal 3:2 nach Verlängerung und greift am 3. Juni in Eindhoven nach seinem dritten Titel in der Königsklasse.