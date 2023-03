Vergewaltigung auf Parkplatz von FCA-Nachwuchsakademie – Kripo Augsburg plant DNA-Reihenuntersuchung

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg hat das Amtsgericht Augsburg einen entsprechenden Beschluss erlassen. Dieser betrifft alle Männer, deren Mobiltelefon sich zum Tatzeitpunkt in der betreffenden Funkzelle des Tatorts befunden hat. In den kommenden Wochen werden nun mehrere hundert Männer zu einer DNA-Entnahme in das Polizeipräsidium Schwaben Nord persönlich vorgeladen. Die ersten Entnahme-Termine wurden den Betroffenen bereits zugesandt.

Darüber hinaus laufen die Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg weiter auf Hochtouren. Die Ermittlungsbehörden nutzen dabei auch diese umfassende Maßnahme als weiteren Ermittlungsschritt, um diese schwere Straftat aufklären und den Täter ermitteln zu können.

Um Vorbehalten und Missverständnissen entgegenzuwirken, finden sie anschließend ein Video zur DNA-Reihenuntersuchung. Dabei wird über die DNA-Reihenuntersuchung informiert und entsprechende Hintergründe erklärt. Das Video wird auch auf den Social Media Kanälen des Polizeipräsidiums Schwaben Nord veröffentlicht.