Kriminalpolizei klärt Einbruchserie in Oberfranken auf: Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat eine bedeutende Einbruchserie in Oberfranken aufgeklärt. Die Vorfälle ereigneten sich Ende Februar letzten Jahres und umfassten unter anderem Einbrüche in Kulmbach und Himmelkron. Die Täter nutzten sogar Einsatzgeräte der Feuerwehr für ihre Straftaten. Zwei Tatverdächtige befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Einbruch mit Feuerwehrgeräten

Am frühen Morgen des 26. Februar 2025 verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Kulmbach. Aus einem Einsatzfahrzeug entwendeten sie ein Brecheisen und einen Rettungsspreizer. Diese Geräte setzten die Täter noch in derselben Nacht ein, um in ein Schnellrestaurant in der Hofer Straße in Himmelkron einzubrechen und Bargeld zu stehlen.

Ermittlungserfolg der Kriminalpolizei

Die Kriminalpolizei Bayreuth übernahm die Ermittlungen und führte umfangreiche Spurensicherungs- und Auswertungsmaßnahmen durch. Dank akribischer Arbeit gelang es den Ermittlern, den Tatkomplex in Oberfranken aufzuklären und die Tatverdächtigen zu identifizieren.

Tatverdächtige und rechtliche Konsequenzen

Ein 26-jähriger deutscher Staatsangehöriger und ein 36-jähriger Mann kosovarischer Herkunft stehen im Verdacht, für die Einbrüche in Kulmbach und Himmelkron verantwortlich zu sein. Beide sitzen seit Mitte letzten Jahres in Untersuchungshaft. Außerdem kommen für weitere Einbrüche außerhalb Oberfrankens mutmaßlich auch andere Tatbeteiligte in Frage. Die Kriminalpolizei Freiburg, das Fachkommissariat Lörrach und die Staatsanwaltschaft Freiburg gründeten eine spezielle Ermittlungsgruppe für die umfangreichen Ermittlungen.

Die beiden Verdächtigen müssen sich nun gemeinsam mit fünf weiteren Beschuldigten in einem Verfahren vor dem Landgericht Freiburg in Baden-Württemberg verantworten. Die Verhandlungen beginnen in der kommenden Woche.