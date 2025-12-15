Newsletter
Montag, Dezember 15, 2025
10.8 C
London
type here...
Subscribe
Kriminalpolizei Regensburg stellt 3,3 kg Heroin sicher und verhaftet Tatverdächtigen nach Wohnungsdurchsuchungen
Polizeipräsidium Oberpfalz
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Kriminalpolizei Regensburg stellt 3,3 kg Heroin sicher und verhaftet Tatverdächtigen nach Wohnungsdurchsuchungen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Die Kriminalpolizei Regensburg hat in einem umfangreichen Ermittlungsverfahren einen Erfolg gegen den illegalen Drogenhandel erzielt. Mitte November hoben die Ermittler ein Drogenversteck in Regensburg aus, wobei sie über 3 Kilogramm Heroin sicherstellten und einen Verdächtigen festnahmen.

Monatelange Ermittlungen führen zur Entdeckung

Seit September 2024 arbeitete die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft an einem umfassenden Ermittlungsverfahren. Der Verdacht: illegaler Heroinhandel in erheblichen Mengen. Durch akribische Nachforschungen identifizierten die Ermittler eine unbewohnte Wohnung in Regensburg als mutmaßliches Drogenversteck und erhielten Hinweise auf einen Tatverdächtigen.

Zugriff in Regensburg und Augsburg

Mitte November erfolgten koordinierte Durchsuchungen in Regensburg und Augsburg. Einsatzkräfte der Kriminalpolizeiinspektionen Regensburg und Augsburg, unterstützt von Diensthundeführern, durchsuchten mehrere Wohnungen zeitgleich. In einer Regensburger Wohnung eines 42-jährigen Deutsch-Russen fanden die Ermittler Heroin und Utensilien für den Drogenhandel. Zudem stellten sie in einer unbewohnten Wohnung etwa 3,3 Kilogramm Heroin, eine Langwaffe und weiteres Zubehör für den Drogenhandel sicher.

Festnahme und Haftbefehl

Der 42-jährige Tatverdächtige wurde bei dem Einsatz festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg erließ der Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen den amtsbekannten Mann. Seitdem befindet er sich in Untersuchungshaft.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Vermischtes

Opferzahl nach Anschlag in Sydney steigt weiter

0
Bei dem Terroranschlag während einer Chanukka-Feier in Bondi Beach in Sydney sind nach neuesten Angaben 16 Menschen getötet worden, darunter einer der beiden Schützen.
Bayern

Festnahmen wegen Anschlagsplan auf Weihnachtsmarkt in Bayern

0
Wegen mutmaßlicher Anschlagspläne auf einen Weihnachtsmarkt in Bayern sind...
News

Messerangriff in Asylunterkunft – Mann bei Auseinandersetzung in Friedberg verletzt

0
In einer Asylunterkunft in Friedberg ist es am späten Freitagabend zu einer schweren Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Dabei wurde ein 30-Jähriger mit einem Messer verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde noch vor Ort festgenommen.
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 14.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
FC Augsburg

“Das ist im Moment einfach sehr bitter” | Die Stimmen zur Niederlage des FC Augsburg in Frankfurt

0
Nach dem Heimsieg über Leverkusen wollte der FC Augsburg in Frankfurt nachlegen. Nach einem guten Auswärtsspiel musste man sich der Eintracht aber mit 1:0 geschlagen geben. Zwei nach Videostudium annullierte Augsburger Treffer verhinderten ein besseres Ergebnis. Das hatten die Beteiligten nach der Partie zum Spiel zu sagen.

Neueste Artikel