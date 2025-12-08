Kripo Rosenheim ahndet illegale Prostitution: Kontrollen in Prien decken Verstöße auf

Die Kriminalpolizei Rosenheim hat nach Hinweisen aus der Bevölkerung mehrere Kontrollen zur Bekämpfung illegaler Prostitution durchgeführt. Dabei wurden einige Verstöße festgestellt und geahndet.

Kontrollen Anfang November und Dezember 2025

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Prien kontrollierte das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Rosenheim Anfang November und Dezember 2025 zwei chinesische Staatsangehörige im Alter von 48 und 55 Jahren. Sie boten außerhalb der erlaubten Zonen sexuelle Dienstleistungen an. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die Frauen entlassen, jedoch wurden gegen sie Ordnungswidrigkeiten- und Strafanzeigen gefertigt.

Gesetzliche Regelungen und lokale Maßnahmen

Illegale Prostitution steht im Fokus der Polizei. Obwohl Prostitution in Deutschland grundsätzlich legal ist, unterliegt sie strengen Regeln. In Gemeinden mit weniger als 30.000 Einwohnern, wie im Landkreis Rosenheim, ist das Betreiben von Prostitutionsstätten verboten. Dennoch bieten immer mehr Prostituierte ihre Dienste in Autobahnnähe an und ändern häufig ihren Standort.

Überwachung und Unterstützung

Zur Bekämpfung dieser Kriminalität überwacht die Polizei Online-Portale und mögliche Rotlichtbereiche. Bei ausreichendem Verdacht erfolgen gezielte Kontrollen. Die Bevölkerung spielt eine wichtige Rolle, indem sie wertvolle Hinweise liefert. Neben der Strafverfolgung ist auch der Schutz der betroffenen Frauen wichtig. Bundesweite Hotlines wie „Gewalt gegen Frauen“ und Beratungsstellen wie Perlentor e.V., Mimikry und Solwodi bieten Unterstützung an.