Kritik an der Ampel legitim | Familienministerin warnt aber vor Umsturzfantasien

Bundesfamilienministerin Lisa Paus hält Kritik an der Ampel für legitim, warnt aber vor Umsturzfantasien.

Man dürfe Fehler der Ampel benennen und an anderen Mehrheiten im Land arbeiten, sagte Paus im RTL/ntv Frühstart. „Aber um eines kann es nicht gehen, insgesamt dieses System zu stürzen. Und genau da haben wir momentan die Scheidelinie.“ Deutschland sei eine starke Demokratie, die momentan aber von außen und innen massiv unter Druck gerate, so Paus.

Die Demonstrationen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus sieht die Grünen-Politikerin deswegen positiv. „Deswegen bin ich so froh, dass in den vergangenen Tagen so viele Menschen auf die Straße gegangen sind, die noch mal klar sagen, wir müssen darüber reden, wie wir insgesamt noch besser durch die Zeit kommen. Aber eins kann hier nicht infrage gestellt werden, nämlich die Demokratie in Deutschland und dass wir eine wehrhafte Demokratie sind und dass wir in Deutschland auch für all diejenigen da sind und auch Minderheiten schützen.“